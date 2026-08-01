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Общество 1 августа 2026 20:43

Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно будет покупать по биометрии

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С 1 сентября в России появится возможность оформлять и покупать билеты на транспорт с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Нововведение будет доступно только при наличии необходимой технической инфраструктуры у перевозчиков, сообщила РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

«В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). <…> Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы», – рассказала Доросева.

Она уточнила, что биометрия станет дополнительным способом идентификации пассажиров, а не обязательным условием для покупки билетов. По словам эксперта, технология может ускорить оформление и проверку проездных документов.

«Это потенциально означает более быстрый сбор и посадку, меньше ошибок при проверке билетов и меньше задержек из-за “потерянных” или перепутанных билетов», – пояснила она.

При этом член Общественного совета при Минтрансе подчеркнула необходимость сохранения альтернативных способов покупки и проверки билетов, а также защиты персональных данных пассажиров. По ее словам, пользователям должны быть понятны условия применения ЕБС, возможность отказа от биометрии и меры безопасности при работе с системой.

#биометрические данные
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