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Происшествия 2 августа 2026 20:15

Друзья пытались спасти пьяного мужчину, но он утонул в пруду в Татарстане

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Мужчина утонул, купаясь пьяным в пруду в Апастовском районе Татарстана. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, трагедия произошла в селе Старый Юмралы.

Водоем не был оборудован для купания, о чем свидетельствовала установленная на берегу табличка. Тем не менее, компания мужчин предупреждение проигнорировала. В какой-то момент один из них ушел под воду. Очевидцы достали его с глубины двух метров, в пяти метрах от берега. Друзья попытались оказать мужчине первую помощь, однако усилия успехом не увенчались.

В отношении приятелей погибшего возбуждено административное производство за купание в необорудованном месте, говорится в сообщении.

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