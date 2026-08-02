Друзья пытались спасти пьяного мужчину, но он утонул в пруду в Татарстане

Мужчина утонул, купаясь пьяным в пруду в Апастовском районе Татарстана. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, трагедия произошла в селе Старый Юмралы.

Водоем не был оборудован для купания, о чем свидетельствовала установленная на берегу табличка. Тем не менее, компания мужчин предупреждение проигнорировала. В какой-то момент один из них ушел под воду. Очевидцы достали его с глубины двух метров, в пяти метрах от берега. Друзья попытались оказать мужчине первую помощь, однако усилия успехом не увенчались.

В отношении приятелей погибшего возбуждено административное производство за купание в необорудованном месте, говорится в сообщении.