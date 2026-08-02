Российские синхронистки выиграли предварительный раунд командной программы на ЧЕ
Российские синхронистки показали лучший результат в предварительном раунде командной произвольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, сообщает РИА Новости.
Сборная России в составе Киры Черезовой, Майи Дорошко, Екатерины Коссовой, Елизаветы Минаевой, Светланы Павловой, Елены Шабановой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник получила 272,74 балла.
Второй результат показала сборная Испании, набравшая 266,5275 балла. Третье место заняла команда Италии с 235,7041 балла.
Финальные выступления в командной произвольной программе состоятся 3 августа.