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На главную ТИ-Спорт 2 августа 2026 14:38

Российские синхронистки выиграли предварительный раунд командной программы на ЧЕ

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Российские синхронистки выиграли предварительный раунд командной программы на ЧЕ
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Российские синхронистки показали лучший результат в предварительном раунде командной произвольной программы на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, сообщает РИА Новости.

Сборная России в составе Киры Черезовой, Майи Дорошко, Екатерины Коссовой, Елизаветы Минаевой, Светланы Павловой, Елены Шабановой, Елизаветы Смирновой и Ольги Тютюник получила 272,74 балла.

Второй результат показала сборная Испании, набравшая 266,5275 балла. Третье место заняла команда Италии с 235,7041 балла.

Финальные выступления в командной произвольной программе состоятся 3 августа.

#синхронное плавание #чемпионат европы
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