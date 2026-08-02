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На главную ТИ-Спорт 2 августа 2026 16:41

Россиянка Жовнер выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле

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Россиянка Жовнер выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Российская спортсменка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек в легком весе на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия). Она показала время 7 минут 30,47 секунды.

Второе место заняла Тоска Кеттлер из Нидерландов (7.36,58), третьей стала гречанка Гавриэла Лиолиу (7.39,14). Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе по решению Международной федерации гребного спорта (World Rowing).

#гребля #чемпионат европы
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