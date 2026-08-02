Эксперт Тюльпин: дефекты техники нужно фиксировать до установки

Фотографии бытовой техники при приемке помогут вернуть деньги в случае брака. Об этом NEWS.ru заявил эксперт по сертификации, основатель российского проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин.

По его словам, многие дефекты можно заметить еще при доставке. У холодильника проверяют корпус, дверь и уплотнитель, у духовки и варочной панели – стекло, кабель и места крепления. Сколы, вмятины, трещины или следы воды сразу вписывают в акт. До установки технику фотографируют со всех сторон. Эти кадры помогут, если продавец позже заявит, что повреждение появилось на кухне покупателя.

При поломке претензию направляют продавцу, указанному в чеке. В ней описывают дефект и выбирают одно требование – например, возврат денег. Холодильник, электрическая духовка, варочная панель и посудомоечная машина относятся к технически сложным товарам. Эксперт заявил, что при обнаружении любого недостатка в течение 15 дней со дня получения можно требовать возврата или замены. После этого срока гарантия продолжает действовать.

Покупатель вправе требовать ремонта, снижения цены или возмещения расходов. Возврат или замена возможны при неустранимом или повторном дефекте, просрочке ремонта либо невозможности пользоваться прибором более 30 дней за год гарантии из-за нескольких ремонтов.

Тюльпин отметил, что первые 15 дней легко пропустить при покупке техники для новой кухни – она может стоять в упаковке, хотя срок идет со дня получения. Доставку лучше назначать ближе к монтажу. Прибор стоит проверить до установки с участием электрика или мастера и снять запуск на видео. У крупной техники часто есть гарантия изготовителя – она может быть дольше и шире по сервисным условиям. Это стоит проверить до обращения в сервис, но для возврата денег удобнее идти к продавцу, указанному в чеке. Спор о возврате, замене, экспертизе и компенсации лучше фиксировать письменной претензией продавцу.