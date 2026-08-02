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Экономика 2 августа 2026 09:19

Эксперт Сафонов спрогнозировал рост МРОТ в России до 32 тыс. рублей в 2027 году

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Эксперт Сафонов спрогнозировал рост МРОТ в России до 32 тыс. рублей в 2027 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

МРОТ в России в 2027 году может составить от 31 тыс. до 32,15 тыс. рублей. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его оценке, в зависимости от темпов роста показатель может увеличиться на 3,9 тыс. или 5,05 тыс. рублей. Новый размер минимальной оплаты труда начнет действовать с 1 января 2027 года, а окончательно его утвердят в конце 2026 года.

Сафонов связал прогноз с динамикой повышения МРОТ в последние годы. Показатель неоднократно увеличивался сразу на несколько тысяч рублей, поэтому при сохранении таких темпов минимальная зарплата продолжит расти. На ее размер также влияет общий рост заработных плат в стране: повышение официальных зарплат работников магазинов, предприятий и других организаций отражается и на МРОТ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить опережающий инфляцию рост минимального размера оплаты труда. К 2030 году МРОТ должен составить не менее 35 тыс. рублей.

#повышение мрот
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