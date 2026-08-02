В России с сентября изменятся правила перевозки пассажиров и багажа в такси

Минтранс России обновил правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения затронули в том числе перевозку багажа и животных в такси, а также требования к информированию пассажиров о комфортности транспорта. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

В такси количество мест для багажа и условия его бесплатной или платной перевозки теперь будет определять фрахтовщик. По договоренности с водителем пассажир сможет разместить в салоне багаж, который не помещается в багажное отделение.

Это разрешается, если груз не мешает управлять автомобилем и не создает угрозы для безопасности пассажиров. При этом кресла-коляски для пассажиров с инвалидностью можно будет перевозить бесплатно.

Новые правила также запрещают провозить в легковых такси зловонные и опасные вещества. Для перевозки животных установлены отдельные требования. Собак нужно будет перевозить в намордниках, на поводках и с подстилками, а мелких животных и птиц – в закрытых контейнерах с доступом воздуха.

При этом фрахтовщик сможет устанавливать дополнительные требования к перевозке животных, если они не противоречат законодательству.

Перевозчики также должны будут заранее сообщать пассажирам об уровне комфортности транспорта, если на одном маршруте действуют разные тарифы. До покупки билета пассажир сможет узнать, есть ли в транспортном средстве кондиционер, туалет, багажные полки, аудио– и видеоаппаратура. Информация должна размещаться на сайте перевозчика, в мобильном приложении или в местах продажи билетов.

Кроме того, Минтранс установил единый порядок подтверждения оплаты за багаж и ручную кладь сверх установленной нормы. Пассажир должен будет предъявить представителю перевозчика или контролеру багажную квитанцию либо квитанцию на провоз ручной клади.

Правила сохраняют бесплатный провоз мелких животных и птиц в контейнере, сумма трех измерений которого не превышает 120 см. При этом перевозчик сможет разрешить использовать контейнеры или сумки большего размера.