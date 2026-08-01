Переход на новую систему высшего образования завершится в ближайшие три года

Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в течение ближайших трех лет. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года», – говорится в сообщении министерства в официальном канале на платформе «МАКС».

В ведомстве уточнили, что в 2026 году около 42,4 тыс. абитуриентов поступят на бюджетные места в 17 университетов, участвующих в пилотном проекте по переходу на новую систему подготовки кадров.

Пилотный проект стартовал в 2023 году. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального образования, ориентированный на подготовку научных, научно-педагогических и исследовательских кадров.

Сейчас в эксперименте участвуют 17 российских вузов.