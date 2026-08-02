Месси впервые сыграл после ЧМ-2026, выйдя на замену в матче «Интер Майами»

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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси впервые вышел на поле после чемпионата мира 2026 года, на котором сборная Аргентины дошла до финала. Об этом сообщает «Спортс».

39-летний аргентинец появился на поле на 53-й минуте матча регулярного чемпионата MLS против «Коламбуса». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 56-й минуте Месси не смог реализовать голевой момент. За отведенное ему игровое время нападающий четыре раза пробил по воротам, один из ударов пришелся в створ. Кроме того, футболист исполнил два угловых и один раз потерял мяч.

Точность передач Месси составила 82%: он успешно выполнил 14 из 17 передач.