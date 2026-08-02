Роскачество: арбузы с трещинами и порезами покупать нельзя

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Арбузы с трещинами, проколами, вмятинами или разрезанные покупать не стоит. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, такие повреждения открывают доступ бактериям в сладкую влажную среду, поэтому такие плоды категорически не рекомендуется приобретать. Также опасными признаками являются рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах мякоти, желтые или коричневые прожилки вместо белых. Лежащие на земле или разрезанные арбузы, по ее мнению, становятся инкубатором для кишечных инфекций.

Спеценко добавила, что у продавца должны быть декларация о соответствии от производителя, личная медицинская книжка и информация о юрлице.