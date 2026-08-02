Российские юниоры завоевали четыре медали на ЧМ по борьбе в Баку

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Российские спортсмены стали обладателями четырех наград в заключительный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), завершившегося в Баку.

Золотую медаль завоевал Абдуразак Шабанов (весовая категория до 92 кг), серебро – Сергей Кармрян (до 60 кг), бронзовыми призерами стали Ислам Курахмаев (до 51 кг) и Мохмад Бисултанов (до 71 кг).

В мае Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.