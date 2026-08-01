УЕФА ищет кандидатов на пост президента ФИФА

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УЕФА начал поиск возможных кандидатов на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), который сейчас занимает Джанни Инфантино. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, в европейской организации считают, что нового руководителя ФИФА должна представлять «объединяющая фигура», способная получить поддержку футбольных федераций разных континентов. При этом УЕФА не рассматривает собственных представителей, поскольку считает, что европейский кандидат может не набрать необходимого количества голосов.

Среди возможных претендентов на должность называются президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни и глава Азиатской конфедерации футбола (AFC) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа. Последний ранее участвовал в выборах главы ФИФА в 2016 году и уступил Инфантино с небольшим отрывом.

Ранее The Telegraph сообщала, что УЕФА может добиваться отставки Инфантино через вотум недоверия, если он не покинет пост добровольно. Причиной назывались планы руководителя ФИФА по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Инициатива Инфантино предполагала создание компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была управлять ключевыми мужскими и женскими турнирами организации. В ФИФА заявляли, что проект мог привлечь около $4,2 млрд и увеличить доходы ассоциаций-членов.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2019 и 2023 годах он был переизбран на пост президента организации без конкурентов. Следующие выборы главы ФИФА запланированы на март 2027 года и должны пройти в Рабате.