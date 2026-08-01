Робот-гадалка, репка-мутант и котлеты отдельно от мух: 10 карикатур от «Чаяна»

Каждый месяц читатели «Татар-информа» знакомятся со свежими карикатурами, опубликованными в легендарном «Чаяне». Ниже – 10 веселых картинок из августовского номера казанского сатирического журнала.





● Для защиты граждан частично ограничена работа канализации, водопровода и электросетей, поскольку ими ежедневно пользуются мошенники.

● Инопланетяне откладывают вторжение на Землю в связи с нестабильной геополитической обстановкой.

● Предлагаемый закон «О тунеядстве» вызвал переполох в отечественном шоу-бизнесе.

● На АвтоВАЗе приступили к производству автомобиля с двумя бензобаками.

● Оказалось, что журналисты берут новости из интернета, а не выдумывают их сами, как считалось ранее.

● В связи с острой нехваткой кадров в МВД роль доброго и злого полицейского будут выполнять одни и те же сотрудники.

● Гражданин, вступивший в клуб анонимных алкоголиков, уже три дня пьет неизвестно с кем.

● Участились жалобы телефонных мошенников на сбои в работе мобильных операторов.

● Заводу грелок на должность контролера ОТК требуется Тузик.

● После просмотра ремейка немого кинофильма с озвучкой нейросети зрители попросили вернуть тишину.

● Сайт знакомств начал предлагать пары по совместимости кредитных историй.

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Отец рассказывает выросшему сыну о его рождении:

– Знаешь, сынок, мы вообще-то хотели девочку...

– А, так вот почему я теперь постоянно хочу девочек! Это, оказывается, наследственное...

● ● ●

– Папа, у меня со Светкой в садике любовь!

– Почему?

– Она берёт мои игрушки, а свои мне не даёт.

– Ну, сынок, так это у вас уже почти семья!

● ● ●

Корреспондент:

– Я пришёл, чтобы взять у вас интервью.

Чиновник:

– Да напишите сами, а потом дайте мне на просмотр.

– Пожалуйста, вот оно, ознакомьтесь.

● ● ●

– Мама, – кричит в трубку телефона дочь. – Уже два часа ночи, а мужа всё нет. Он, наверное, любовницу себе завёл!

– Доченька! Зачем сразу подозревать худшее? Может, он попал под машину и лежит в реанимации или в морге.

● ● ●

В раю спрашивают:

– Грешил?

Претендент:

– Грешил. Но делал это под влиянием мошенников.

● ● ●

В юности зачитываешься книгами про пиратов, Робин Гуда, Разина, Пугачёва... В зрелости соображаешь, что это просто романтизация организованных преступных группировок.

СМЕХ СКВОЗЬ ГОДЫ

● ● ●

Европа. Беременная женщина после УЗИ вернулась домой. Друзья интересуются:

– Ну как? Кто? Мальчик или девочка?

– Вырастет – само решит.

● ● ●

– А ты что при коммунистах лучше жил?

– Да-а-а... я бы так всю жизнь жил! Накормят, оденут, в садик отведут, там целый день играешь, спишь, ешь... Я отлично при коммунистах жил!

● ● ●

На языке, на котором пишут врачи, машинисты пригородных электричек объявляют остановки.

● ● ●

Грабли уже не те. Раньше, бывало, наступишь и как получишь по лбу добротной деревянной рукояткой граблей! А теперь пластмасса – одно баловство.

КАРИКАТУРЫ БЕЗ ТЕМЫ