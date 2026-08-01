Робот-гадалка, репка-мутант и котлеты отдельно от мух: 10 карикатур от «Чаяна»
Самое смешное в августовском номере журнала «Чаян»
Каждый месяц читатели «Татар-информа» знакомятся со свежими карикатурами, опубликованными в легендарном «Чаяне». Ниже – 10 веселых картинок из августовского номера казанского сатирического журнала.
● Для защиты граждан частично ограничена работа канализации, водопровода и электросетей, поскольку ими ежедневно пользуются мошенники.
● Инопланетяне откладывают вторжение на Землю в связи с нестабильной геополитической обстановкой.
● Предлагаемый закон «О тунеядстве» вызвал переполох в отечественном шоу-бизнесе.
● На АвтоВАЗе приступили к производству автомобиля с двумя бензобаками.
● Оказалось, что журналисты берут новости из интернета, а не выдумывают их сами, как считалось ранее.
● В связи с острой нехваткой кадров в МВД роль доброго и злого полицейского будут выполнять одни и те же сотрудники.
● Гражданин, вступивший в клуб анонимных алкоголиков, уже три дня пьет неизвестно с кем.
● Участились жалобы телефонных мошенников на сбои в работе мобильных операторов.
● Заводу грелок на должность контролера ОТК требуется Тузик.
● После просмотра ремейка немого кинофильма с озвучкой нейросети зрители попросили вернуть тишину.
● Сайт знакомств начал предлагать пары по совместимости кредитных историй.
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Отец рассказывает выросшему сыну о его рождении:
– Знаешь, сынок, мы вообще-то хотели девочку...
– А, так вот почему я теперь постоянно хочу девочек! Это, оказывается, наследственное...
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– Папа, у меня со Светкой в садике любовь!
– Почему?
– Она берёт мои игрушки, а свои мне не даёт.
– Ну, сынок, так это у вас уже почти семья!
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Корреспондент:
– Я пришёл, чтобы взять у вас интервью.
Чиновник:
– Да напишите сами, а потом дайте мне на просмотр.
– Пожалуйста, вот оно, ознакомьтесь.
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– Мама, – кричит в трубку телефона дочь. – Уже два часа ночи, а мужа всё нет. Он, наверное, любовницу себе завёл!
– Доченька! Зачем сразу подозревать худшее? Может, он попал под машину и лежит в реанимации или в морге.
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В раю спрашивают:
– Грешил?
Претендент:
– Грешил. Но делал это под влиянием мошенников.
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В юности зачитываешься книгами про пиратов, Робин Гуда, Разина, Пугачёва... В зрелости соображаешь, что это просто романтизация организованных преступных группировок.
СМЕХ СКВОЗЬ ГОДЫ
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Европа. Беременная женщина после УЗИ вернулась домой. Друзья интересуются:
– Ну как? Кто? Мальчик или девочка?
– Вырастет – само решит.
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– А ты что при коммунистах лучше жил?
– Да-а-а... я бы так всю жизнь жил! Накормят, оденут, в садик отведут, там целый день играешь, спишь, ешь... Я отлично при коммунистах жил!
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На языке, на котором пишут врачи, машинисты пригородных электричек объявляют остановки.
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Грабли уже не те. Раньше, бывало, наступишь и как получишь по лбу добротной деревянной рукояткой граблей! А теперь пластмасса – одно баловство.
КАРИКАТУРЫ БЕЗ ТЕМЫ