Файзрахманов: «Тарих Фест» открыл новые пространства Нацмузея

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В Национальном музее Татарстана проходит заключительный день фестиваля средневековой истории Поволжья «Тарих Фест». Организаторами фестивального уикенда выступают редакция «Миллиард.Татар» и Нацмузей РТ.

«Наверное, эта идея внутри нас сидела, но «Миллиард.Татар», как истинные популяризаторы истории нашей страны и Татарстана, смогли по-другому это подать, заинтересовать нас, и мы пришли к необходимости такого фестиваля», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» генеральный директор Нацмузея Айрат Файзрахманов.

Подготовка фестиваля заняла всего пару месяцев, но его программу удалось насытить большим количеством интересных мероприятий. Экскурсии, лекции, исторические реконструкции, и даже открытие новых пространств Национального музея, о которых не знал сам генеральный директор. Например, небольшое подземелье во дворе музея.

«С помощью этого фестиваля мы все-таки расчистили [подвал], подвели немного света, и теперь сможем показывать его людям. Из этого тоже родились идеи дальнейших экскурсий, необязательно в рамках фестиваля, но будем эти подземелья периодически показывать», – рассчитывает Файзрахманов.

Национальный музей уже отбирает идеи, на которых в будущем можно сделать акцент: музыкальная составляющая, экскурсии и, конечно, гранты.

«Любой хороший фестиваль начинается с энтузиастов, с идей, которые докручиваются, дошлифовываются, к которым присоединяются ресурсы. И ни в коем случае нельзя это оставлять только на одном событии», – считает генеральный директор Национального музея Татарстана.