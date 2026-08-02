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Экономика 2 августа 2026 15:30

Семь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки

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Семь стран ОПЕК+ – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки от уровня августа, следует из коммюнике по итогам встречи в воскресенье, сообщает РИА Новости.

В рамках коллективного обязательства по поддержанию стабильности рынка участники скорректируют добычу в сентябре 2026 года по сравнению с дополнительными добровольными корректировками, объявленными в апреле 2023 года.

#опек плюс
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