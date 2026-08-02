В Марокко назвали трассу именем Трампа

Автомагистраль Тизнит – Дахла протяженностью более тысячи километров получила имя президента США Дональда Трампа. Об этом передает MAP со ссылкой на письмо короля Марокко Мухаммеда VI американскому лидеру.

Монарх объяснил, что решение принято в знак признания администрацией Трампа суверенитета Марокко над Западной Сахарой в 2020 году. Дорога протяженностью более 1055 километров, по его словам, является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке и соединяет север и юг Марокко, а также Европу и Африканский континент.

Трамп 26 июля поблагодарил короля за решение и выразил надежду в ближайшее время проехать по всей трассе. Магистраль проходит от Тизнита до Дахлы через Гельмим и Эль-Аюн.