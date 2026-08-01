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На главную ТИ-Спорт 1 августа 2026 17:38

Артига рассказал о будущем Даку

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Артига рассказал о будущем Даку
Фото: rubin-kazan.ru

Настаник казанского «Рубина» Франк Артига после победы над «Акроном» высказался о будущем форварда Мирлинда Даку.

«Не знаю, что произойдет завтра или в другой день. Действительно, слухи есть, но независимо от этого хотелось бы отметить, что Мирлинд - великолепный футболист. Он еще и невероятный человек. Его очень любят все в раздевалке.

Даку - это человек, который дает великолепный дух всей команде. И Мирлинд, в момент своего прихода в «Рубин», несомненно возвел клуб на новый уровень. Независимо от того, что дальше произойдет, хотелось бы пожелать Мирлинду удачи и поблагодарить его за все», – сказал Артига.

Добавим, что в последние дни поступало много инсайдов, что албанец может перебраться в московский «Спартак». Официального подтверждения нет.

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