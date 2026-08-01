Интервью Минниханова, Wildberries в огне и журналисты в СУАР: акценты недели

Рустам Минниханов дал интервью TV BRICS, Wildberries предстоит подсчитать и минимизировать убытки, а татарстанские журналисты съездили в Китай. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Рустам Минниханов эксклюзивно побеседовал с TV BRICS

Фото: rais.tatarstan.ru

Иностранные инвестиции и Казанский саммит БРИКС: о чем говорил Минниханов в интервью TV BRICS

В среду, 29 июля, Раис Татарстана Рустам Минниханов дал интервью TV BRICS. В нем он заявил, что проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году существенно повысило престиж и привлекательность республики для иностранных инвесторов. Наверное, можно сказать, что саммит стран БРИКС в нашей республике серьезно «поднял акции» Казани на международной арене.

Так или иначе, крупнейшим внешнеторговым партнером Татарстана остается Китай: товарооборот с КНР в прошлом году превысил 3,3 млрд долларов, ее доля в структуре иностранных инвестиций достигла 62%.

«Наши [китайские] партнеры успешно развивают в Набережных Челнах производственную площадку по выпуску высокотехнологичной бытовой техники. Сейчас в эксплуатацию введены шесть современных заводов. Успешно работает крупнейший в России логистический комплекс имени Дэн Сяопина, ориентированный на контейнерные перевозки между Россией и Китаем», – сообщил Минниханов в интервью.

Так же активно развиваются связи с Индией: товарооборот в 2025 году составил 353 млн долларов, доля страны в сельхозэкспорте Татарстана – 10,5%. После саммита БРИКС принято решение об открытии генконсульства Индии в Казани и Торгово-экономического представительства Татарстана в Нью-Дели.

«Мы приглашаем партнеров к совместным инициативам в промышленности, логистике и инвестициях. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества как со странами БРИКС, так и с государствами Юго-Восточной Азии, исламского мира и Латинской Америки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский лидер отметил, что республика вносит значимый вклад и в укрепление российско-египетских связей. С 2020 года товарооборот РТ с Египтом вырос более чем в 8,5 раза, достигнув в прошлом году 230 млн долларов. В Каире действует филиал Казанского федерального университета.

Потенциал сотрудничества со странами БРИКС, по словам Минниханова, пока раскрыт не полностью. При этом он особо отметил, что Татарстан открыт к сотрудничеству с партнерами и за пределами этого межгосударственного объединения.

«Мы приглашаем партнеров к совместным инициативам в промышленности, логистике и инвестициях. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества как со странами БРИКС, так и с государствами Юго-Восточной Азии, исламского мира и Латинской Америки», – подчеркнул руководитель республики .

В интервью прозвучало, что суммарный внешнеторговый оборот Татарстана в 2025 году составил 14,5 млрд долларов, что республика занимает первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата и что в регионе, помимо ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис» и «Зеленая долина», действуют пять территорий опережающего развития и более 100 промплощадок с 1,7 тыс. резидентов.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, известный блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов оценили все акценты беседы Минниханова с TV BRICS.

ВСУ системно атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Атаки на Wildberries: как минимизировать потери

ВСУ системно атакуют логистическую инфраструктуру Wildberries. Началось это еще 18 июля, но террористические атаки продолжались и на этой неделе.

По оценкам аналитиков, общие финансовые потери продавцов маркетплейса исчисляются десятками и сотнями миллиардов рублей. А это – вопрос самочувствия малого и среднего бизнеса в России. Удары по складам Wildberries весьма болезненно затронули огромное количество предпринимателей, торговавших через эту площадку.

Они лишились запасов и ожидаемой выручки, одновременно сохранив обязательства перед сотрудниками, производителями, импортерами и банками. Достаточны ли текущие компенсации пострадавшим или государство должно помочь компании покрыть весь ущерб? Как России в целом бороться с международным терроризмом, форму которого, усилиями украинской стороны, принимает конфликт? На эти вопросы искали ответы участники «Акцентов недели».

Делегация журналистов ПФО посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая Фото: © Алексей Блинов

СУАР: мост между Китаем, Центральной Азией и «татарским миром»

Делегация журналистов ПФО вернулась из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. Этот регион является связующим звеном Китая со странами Центральной Азии. «Татар-информ» в поездке представляли Ринат Билалов и Артур Халилуллов. В рамках «Акцентов недели» они обозначили ее главные моменты и поделились впечатлениями.

Регион граничит с восемью государствами (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Афганистан, Индия и контролируемые Пакистаном территории Ладакха). Именно этот фактор делает СУАР столь уникальным с культурной точки зрения.

Достаточно сказать, что самую многочисленную этническую группу региона составляют уйгуры. В языковом и культурном плане они близки к народам Центральной Азии и в значительной степени – к татарам. Владея татарским, в Синьцзяне достаточно легко объясняться на несложные темы с местными жителями: базовая лексика татарского и уйгурского языков имеет большое сходство.

Исторически территория СУАР была важным участком Великого шелкового пути. В разные эпохи регион входил в состав различных государственных образований. В конце XVIII века эта территория была присоединена к империи Цин.

При посещении города Кашгар журналистов свозили в пустыню Такла-Макан, где продемонстрировали инновации в сфере мелиорации. Именно в СУАР удалось бросить вызов засушливому климату. Невероятно, но в Китае сумели полностью остановить дальнейшее опустынивание земель. Общая площадь орошения в Такла-Макан – 166 кв. км.

Более того, в планах – отвоевать у пустыни жизненное пространство. Благодаря научному и инновационному подходу прямо в песке Такла-Макана растут деревья, а на отдельных участках он уже превращается в почву. Как объяснили китайские мелиораторы, через 10–20 лет пустыня начнет отступать перед человеком.

Эти и другие моменты, запомнившиеся журналистам в СУАР, обсудили участники видеоподкаста.