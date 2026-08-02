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Происшествия 2 августа 2026 15:05

Три человека погибли из-за атаки вражескими БПЛА на Удмуртию

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Сегодня в результате атаки вражескими беспилотниками на соседнюю Удмуртию погибли три человека. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова.

2 БПЛА были уничтожены в небе над Удмуртией. На севере региона пострадал гражданский автомобиль. Два человека госпитализированы, один из них – ребенок.

«Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние. Чудовищное в своей бессмысленности действие – эти люди точно не являлись военной целью. На месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Берегите себя и своих близких», – сообщила Ольга Абрамова.

#атака БПЛА
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