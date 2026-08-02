Россияне Иванов и Молчанов заняли 10-е и 11-е места на ЧЕ по водным видам спорта

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Российские спортсмены Григорий Иванов и Илья Молчанов заняли 10-е и 11-е места в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванов по итогам выступления набрал 355,45 балла, Молчанов – 350,15. Чемпионом Европы стал немец Мориц Веземан, получивший 431,45 балла. Серебряную медаль завоевал британец, олимпийский чемпион Джек Лафер с результатом 418,25 балла, бронза досталась его соотечественнику Джордану Хулдену – 410,30.

Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы завершатся 6 августа. Российские спортсмены выступают в Париже в нейтральном статусе.

В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сообщила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям состоится не раньше 1 сентября 2026 года.