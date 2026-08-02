Победителем конкурса «Тарихи блогер» стала телеведущая ТНВ

Фото: © «Татар-информ» ​

Победителем конкурса исторических блогеров «Тарихи блогер» стала блогер и ведущая телеканала ТНВ Лина Зиннатуллина.

В четверку призеров также вошли София Костогрызова (2 место), Рамиль Гаптрахимов (3 место) и Вячеслав Кириллин (4 место).

В номинации «Лучшее видео» победили: Айназ Абдуллин, Рашид Айбетов, Индира Габдуллина и Миннур Шамсутдинов.

«Мне очень приятно, что мою работу высоко оценили люди, которые работают со мной в одной сфере», – поделилась впечатлениями Зиннатуллина.

Блог телеведущей посвящен Татарстану и Казани. В нем она рассказывает об истории и культуре республики.

«История есть у всего, и самая интересная история – история, которая рядом с тобой: дом, мимо которого ты ходишь каждый день; еда, которая лежит в твоей тарелке; одежда, которая на тебе; музыка, которая звучит вокруг тебя», – считает блогер.

Участников, которые не заняли призовых мест, организаторы отметили специальными дипломами.

Вместе с конкурсом на площадке Национального музея Татарстана проходит заключительный день фестиваля средневековой истории татар и народов Поволжья «Тарих фест».

Ключевыми событиями фестиваля стали экскурсии Марка Шишкина по Гостиному двору, музейный показ «Археология смерти» Леонида Ширяева, историческое дефиле с реконструкцией костюмов эпох Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, а также лекция от хедлайнера фестиваля, автора телеграм-канала «Толкователь» Павла Пряникова.

«Я надеюсь, что пул исторических блогеров будет нарастать, потому что популяризация истории – это важная, идейно-содержательная [деятельность] для всех: дизайнеров, модельеров, киношников и креативных индустрий в целом. Исторические блогеры – это люди, которые могут связать креативный сектор с наукой», – рассказал корреспонденту генеральный директор Нацмузея Айрат Файзрахманов.

Фото: © «Татар-информ»

Организаторами конкурса выступили редакция интернет-портала «Миллиард.Татар» и Национальный музей Республики Татарстан.