Стрела, мишень и семь испытаний: в Елабуге состоялся турнир «Туган Батыр»
На Елабужском городище прошел V Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр». Участники соревновались в стрельбе из различных положений и на скорость, а гости мероприятия могли попробовать себя в гончарном деле, изготовлении лука и других традиционных ремеслах.
Соревнования впервые провели в 2022 году. С тех пор турнир ежегодно проходил на территории Елабужского городища.
Официальная часть турнира началась с выступления этно-квартета «Моң» и пролога фольклорного ансамбля «Сорнай». После этого победители районного конкурса чтецов Корана прочитали Коран и дога.
С приветственными словами к участникам и гостям турнира обратился глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.
«Уважаемые гости! Хочу сказать большое спасибо Радику Мухарлямовичу (Абдрахманову – прим. Т-и) за то, что он поддержал нас, помог нам провести этот праздник, сохранить и продолжить эту традицию. Сегодня также проходит ярмарка. Я очень благодарен всем, кто откликнулся на наше приглашение, приехал сюда и принял участие в турнире «Туган Батыр», – сказал он.
Первый заместитель Муфтия Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ильфар хазрат Хасанов передал приветствие от Камиля хазрата Самигуллина.
С приветственным словом к участникам и гостям обратились также генеральный директор Елабужского Государственного музея-заповедника Гульзада Руденко, заместитель генерального директора ОЭЗ «Алабуга» по взаимодействию с резидентами, развитию инженерного потенциала и эксплуатации Тимур Мингазов, заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с отделениями РТ Ирек Шарипов, консул Кыргызской Республики Эрик Бейшембиев, иеромонах, благочинный Елабужского церковного округа отец Кирилл Забавнов, а также помощник руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Адиля Фаттахова.