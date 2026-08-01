Стрела, мишень и семь испытаний: в Елабуге состоялся турнир «Туган Батыр»

Фото: © Елизавета Волкова / «Татар-информ»

На Елабужском городище прошел V Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр». Участники соревновались в стрельбе из различных положений и на скорость, а гости мероприятия могли попробовать себя в гончарном деле, изготовлении лука и других традиционных ремеслах.

Соревнования впервые провели в 2022 году. С тех пор турнир ежегодно проходил на территории Елабужского городища.

Официальная часть турнира началась с выступления этно-квартета «Моң» и пролога фольклорного ансамбля «Сорнай». После этого победители районного конкурса чтецов Корана прочитали Коран и дога.

Фото: © Елизавета Волкова / «Татар-информ»

С приветственными словами к участникам и гостям турнира обратился глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев.

«Уважаемые гости! Хочу сказать большое спасибо Радику Мухарлямовичу (Абдрахманову – прим. Т-и) за то, что он поддержал нас, помог нам провести этот праздник, сохранить и продолжить эту традицию. Сегодня также проходит ярмарка. Я очень благодарен всем, кто откликнулся на наше приглашение, приехал сюда и принял участие в турнире «Туган Батыр», – сказал он.

Фото: © Елизавета Волкова / «Татар-информ»

Первый заместитель Муфтия Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ильфар хазрат Хасанов передал приветствие от Камиля хазрата Самигуллина.