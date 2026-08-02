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Общество 2 августа 2026 16:04

В РАН опровергли сообщения об открытии нового дорогого минерала

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Минобрнауки России не сообщало об открытии нового минерала с высокой стоимостью, ведомство предоставит информацию 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в Кольском научном центре (КНЦ) РАН.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Минобрнауки сообщили об открытии кольского ашкрофтина, который якобы очень дорого стоит. В пресс-службе КНЦ назвали это недоразумением. По их словам, журналисты взяли из релиза информацию, которой там не было – материал был посвящен расшифровке структуры давно известного минерала, ни слова о стоимости и открытии нового минерала не говорилось.

Ученые пояснили, что найден не новый минерал, а вторичный, его стоимость неизвестна. Обнаруженный в Кировском руднике Хибин вторичный минерал образует тончайшие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 мм и обладает ценными свойствами. По аналогии с ним можно будет синтезировать материалы для катализа химических реакций и создания современной магнитной аппаратуры. В КНЦ РАН уточнили, что 3 августа на сайте Минобрнауки появится подробный материал об открытии.

#Минобрнауки России
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