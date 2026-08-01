В Зеленодольске стартовал Всероссийский урбанистический хакатон «Города»

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Исторический квартал «Полукамушки» в Зеленодольске на неделю стал площадкой для поиска новых идей развития городской среды. Здесь стартовал очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города», который проходит с 31 июля по 6 августа. В Татарстан приехали молодые архитекторы и урбанисты со всей страны, чтобы предложить сценарии сохранения исторической среды и адаптации территории под современные общественные функции.

В этом году в работе хакатона принимают участие 13 специалистов из разных регионов России. В течение недели они будут изучать территорию, общаться с жителями и экспертами, а затем представят проекты, которые могут стать основой для дальнейшего развития квартала.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Выбор площадки не случаен. «Полукамушки» – один из самых необычных исторических кварталов Татарстана. Он был построен в 1898 году для инженерно-технического персонала Паратского металлургического завода. Изначально дома были одноэтажными каменными, а в конце 1920-х годов над ними появились деревянные вторые этажи, благодаря чему квартал и получил свое название.

Сегодня здесь сохранились 26 домов, восемь из которых являются объектами культурного наследия. После долгих лет запустения территория постепенно возрождается: часть зданий уже восстановлена, продолжается благоустройство, а в перспективе квартал должен стать современным общественным пространством с культурными, образовательными и туристическими функциями.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Открывая хакатон, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев подчеркнул, что для города особенно важно получить профессиональный взгляд со стороны.

«Сегодня здесь собрались люди, которые формируют будущее наших городов. Нам очень важно услышать ваши идеи, ваш профессиональный взгляд и вашу экспертизу. Мы готовы учиться, готовы слушать и вместе шаг за шагом реализовывать самые прогрессивные решения. Нам действительно нужны ваши подсказки», – отметил градоначальник.

По словам Афанасьева, работа по возрождению «Полукамушек» ведется уже несколько лет совместными усилиями республики, муниципалитета и инвесторов. Теперь перед городом стоит задача наполнить историческую территорию новыми смыслами и востребованными общественными функциями.

Представитель Института развития городов Республики Татарстан Галина Хамидуллина отметила, что за десять лет работы институт благоустроил более 450 общественных пространств, однако «Полукамушки» занимают особое место.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Есть территории, к которым хочется возвращаться снова и снова. Полукамушки – именно такое место. Здесь особая атмосфера, особая история и невероятная энергия. Мы надеемся, что федеральное внимание станет новым импульсом развития квартала, а идеи участников помогут этой территории по-настоящему зажить новой жизнью», – подчеркнула она.

Одним из экспертов хакатона стала социолог и соавтор концепции ревитализации квартала, учредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева, которая занимается развитием территории уже около десяти лет.

«Иногда важнее не идеально законченный объект, а живой процесс, в котором участвуют республика, город, жители, предприниматели и специалисты. Сейчас мы подошли к следующему этапу – поиску сценариев, которые помогут наполнить «Полукамушки» новой жизнью. Если по итогам хакатона появятся работающие решения, которые помогут привлекать финансирование и запускать новые проекты, значит, эта работа была не зря», – подытожила она.

Итоги работы участники представят уже в начале следующей недели. Лучшие предложения будут переданы администрации района и могут стать частью дальнейшего развития «Полукамушек».