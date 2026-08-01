NYT: США использовали авиабомбу весом почти в тонну при ударе по Ирану

Американские военные при ударе по жилому дому на иранском острове Кешм в ночь на 30 июля использовали одну из самых мощных неядерных авиабомб. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и выводы экспертов.

По данным издания, диаметр образовавшейся воронки и обнаруженные фрагменты боеприпасов указывают на применение авиабомбы MK-84 массой 2 000 фунтов (около 907 кг). Как отмечает газета, ей не удалось обнаружить доказательств наличия рядом с жилым домом военных объектов. При этом удар, по информации NYT, был нанесен по густонаселенному району.

В результате атаки, как пишет издание, погибли три человека.

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс сообщил The New York Times, что американское военное руководство осведомлено об ударе и изучает полученные сведения. При этом он подчеркнул, что США не наносят удары по мирным жителям.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.