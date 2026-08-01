США введут визовые залоги до $20 тыс. для граждан 50 стран

США с 3 августа введут на постоянной основе правила, предусматривающие возможность выдачи виз гражданам 50 стран под залог до $20 тыс. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, опубликованном в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.

Новые правила распространяются на туристические и деловые визы категорий B-1 и B-2. Мера касается граждан государств, из которых фиксируется значительная доля случаев превышения разрешенного срока пребывания в США, а также заявителей, которые, по оценке американских консульских служб, предоставили недостаточно информации о себе.

В список вошли 50 стран, среди которых Алжир, Бангладеш, Венесуэла, Грузия, Киргизия, Куба, Монголия, Непал, Нигерия, Таджикистан, Туркмения, Уганда и другие государства. Россия в перечень не включена.

Ранее требование о внесении залога действовало в рамках пилотной программы с августа 2025 года. В зависимости от обстоятельств его размер составлял $5 тыс., $10 тыс. или $15 тыс. Теперь максимальная сумма увеличится до $20 тыс., а минимальный вариант в $5 тыс. будет отменен.

В Госдепартаменте уточнили, что внесенный залог возвращается заявителю в полном объеме при условии своевременного выезда из США после окончания разрешенного срока пребывания.