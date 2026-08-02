«Рубин» подписал контракт с Савелием Ковтуном до 2028 года

фото: официальный портал фк "Рубин"

Савелий Ковтун подписал профессиональный контракт с казанским «Рубином» до 2028 года, согласно официальному порталу клуба.

Футболист перешел из молодежной команды «Сочи», за которую провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

В ближайшее время «Рубин» объявит о переходе еще одного новичка. По данным Sport24, узбекистанский защитник Жахонгир Урозов успешно прошел медосмотр перед переходом в казанский клуб. Футболист уже присоединился к команде и тренируется на базе в Казани. Источник уточняет, что зарплата Урозова вырастет с 8 тыс. долларов до 450 тыс. долларов в год.