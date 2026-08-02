Путин поздравил железнодорожников с праздником и отметил развитие отрасли

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. В этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, связавшей Москву и Санкт-Петербург. Поздравление опубликовано пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил, что железнодорожный транспорт сыграл важную роль в формировании современной транспортной сети страны. Развитие железных дорог способствовало укреплению обороноспособности и экономическому росту России, освоению ее территорий, развитию деловой активности и решению социальных задач. Кроме того, железнодорожное сообщение значительно повысило мобильность населения.

«Особо отмечу, что реализованные тогда, при строительстве новых трасс, технические, инженерные решения и новации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса», – сказал Путин.

Президент отдельно отметил вклад железнодорожников в защиту страны в годы Великой Отечественной войны. Он также подчеркнул работу сотрудников РЖД в настоящее время: они обеспечивают снабжение российских войск, участвующих в специальной военной операции, доставляют необходимые грузы жителям приграничных районов и восстанавливают железнодорожное сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса.

«Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплоченной высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», – добавил глава государства.

Путин также отметил, что российские железнодорожники внедряют новые технологии, развивают электронную логистику и цифровые сервисы, повышают безопасность и скорость перевозок, а также делают более доступными грузовое и пассажирское сообщение.

«Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов – каждый на своем участке», – заключил он.