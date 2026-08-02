Минпросвещения определило объем внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год

Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год. Общий объем внеурочной работы не должен превышать 10 часов в неделю, за весь период обучения – до 1 350 часов в начальной школе, 1 700 в основной и 680 в старшей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

По полученной информации, в документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план с учетом кадровых и материальных возможностей, а также интересов учеников, отметили в пресс-службе.

В предлагаемый перечень вошли «Разговоры о важном» (1–11 классы, 1 час в неделю), «Россия – мои горизонты» (6–11 классы, 1 час), «Орлята России» (1 класс – 1 час, 2–4 классы – 2 часа), военные учебные сборы и начальная военная подготовка (17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе).

Также среди направлений: финансовая грамотность (2–11 классы, 1 час в неделю), курсы исторического просвещения (2–11 классы), поддержка математического и естественно-научного образования (5–11 классы), профильное обучение (7–11 классы), физическое развитие (1–11 классы, 1 час в неделю).

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство дает школам ориентиры, а финальное решение остается за образовательными организациями. Задача – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Все рекомендации размещены на сайте «Единое содержание общего образования». С 2026 года шаблоны программ доступны в Конструкторе рабочих программ.