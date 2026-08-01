Создатели «Туган Батыра» планируют построить «Туганленд»

Создатели проекта «Туган Батыр» планируют построить «Туганленд» – пространство, которое должно привлечь в Татарстан гостей со всего мира. Об этом на пресс-подходе на V Всероссийском турнире по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр» сообщил создатель проекта, соучредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов.

«Наша основная глобальная цель – построить Туганленд. Это такой Диснейленд, который будет иметь мировую популярность, чтобы к нам приезжали люди и гости со всего мира», – сказал Абдрахманов.

По его словам, проект «Туган Батыр» создавали в том числе для того, чтобы у детей появился современный национальный герой, на которого они могли бы равняться. Создатели проекта изучили детские сказки и исторические материалы в Национальной библиотеке Татарстана и пришли к выводу, что современной аудитории не хватает новых историй с хорошими смыслами и качественными иллюстрациями.

«Мы поняли, что у наших детей пропал образ, на кого бы они равнялись. Мы пошли в Национальную библиотеку, посмотрели детские сказки, подняли историю и поняли, что мало новых интересных историй, сказок с хорошими смыслами, с хорошим наполнением, с классными иллюстрациями. И мы решили создать своего персонажа, который был бы родным для всех», – отметил Абдрахманов.

По замыслу создателей, Туган Батыр – богатырь, который путешествует по планете, встречает друзей из разных стран и соприкасается с героями других регионов. Само имя персонажа, по словам Абдрахманова, должно быть понятно представителям тюркских и восточных народов и подчеркивать идею объединения.

Основной задачей проекта Абдрахманов назвал положительное влияние на развитие молодого поколения и знакомство детей с традиционными ценностями. Среди них он выделил любовь к Родине, уважение к предкам, семье, родным и близким.

«Эти ценности мы через проект стараемся развивать. Ту энергию наших предков, то, что мы закладываем в основу нашего проекта, мы хотим распространять не только в нашей стране, в нашей республике, но и на всей планете», – сказал он.

Проект уже развивается в нескольких направлениях. По словам Абдрахманова, по мотивам «Туган Батыра» созданы спектакль и мультфильмы, новые серии находятся в производстве. Также развиваются комиксы, проводятся фестивали и турниры.

В конце августа организаторы планируют провести «Туганфест» на набережной. Мероприятие будет посвящено развитию креативных индустрий. В Татарстан, по словам Абдрахманова, пригласят представителей анимационной отрасли и специалистов в сфере искусственного интеллекта.

«Когда мы что-то создаем для детей и молодежи, это должно быть современно, интересно, трендово. Поэтому над «Туган Батыром» работают талантливые команды, мы стараемся привлекать лучших и создавать уникальные активности, проекты и движения», – отметил он.

Абдрахманов добавил, что проект уже приобретает международный характер. Легенду о Туган Батыре перевели на арабский, турецкий, английский и китайский языки. Создатели рассчитывают, что через персонажа традиции и ценности татарского народа будут узнавать за пределами России.

«Туган Батыр» – это проект, который уже реализуется, подчеркнул Абдрахманов. По его словам, у него есть собственный сайт и детский совет директоров, а сам проект планируют и дальше расширять.

Видео: © Елизавета Волкова / «Татар-информ»