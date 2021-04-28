«Одна из лучших в России»: сотрудники скорой Казани отметили профессиональный праздник

Сотрудики казанской станции скорой медицинской помощи впервые официально отметили свой профессиональный праздник. Напомним, дата была установлена в пандемийный 2020 год по инициативе главы государства Владимира Путина.

«Вы — особая каста, отличаетесь от всех своими решительностью, бесстрашием, милосердием. Сегодня вся страна поблагодарит вас за мужество, профессиональный труд и за вашу преданность профессии и любовь к ней», — отметил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Он напомнил, что в концертном зале татарской филармонии им. Тукая помимо работников скорой сидят и ветераны, которые долгие годы готовили преемников, обучая их всему, что умеют сами. Весь зал аплодировал им стоя.

«Вы годами создавали эту службу, она — одна из лучших в Российской Федерации», — подчеркнул Марат Садыков.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал всем присутствующим свою историю попадания в ряды сотрудников скорой.

«Осень 1993 года, остановка „Чеховский рынок“, 37-й автобус. Не дождавшись автобуса, молодой ординатор с красным дипломом в кармане решил пойти на станцию скорой помощи, захожу: главный врач здесь? — здесь, — примет? — примет. Ефремов Евгений Александрович тут же принял, никто не звонил, он очень сухо сказал: „Когда вы сможете выйти?“», — начал рассказ он.

На следующий день будущий депутат Госдумы пришел работать на первую подстанцию. Там показали машину и бригаду.

«Прекрасно помню 103-й РАФик, прекрасно помню водителей. Что такое РАФик тогда? Это ты летишь, колеса сзади, мне кажется, лучше машины не было, это тонированные стекла, это самые красивые и самые умные фельдшера, это с утра до вечера Кай Метов», — поделился воспоминаниями Фаррахов, публика историю приняла очень тепло, по смеху из зала было понятно, многие работали так же.

Айрат Фаррахов проработал в скорой до 1995 года. Он подчеркнул, что для начинающего врача это был очень полезный опыт, который заложил основу всей его будущей карьеры. Он пожелал работникам медпомощи как можно меньше вызовов, особенно ночью.

Фельдшерам, операторам, водителям станции скорой гости вручили грамоты, награды и благодарственные письма.

Главный врач станции скорой медпомощи Фарид Галяутдинов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что всего на станции трудятся 1 672 человека.

«Это очень важная и нужная служба для людей. Скорая помощь существует 120 лет в Российской Федерации. Почему 28 [апреля]? Потому что именно в 1928 году в Москве, именно 28 апреля была организована первая станция», — объяснил главный врач.

Дата профессионального праздника была установлена постановлением Правительства России 28 апреля 2020 года. Когда сотрудникам станции объявили, что в этом году получится впервые масштабно отпраздновать День работников скорой медицинской помощи, по словам Фарида Галяутдинова, все были в восторге. Закончился праздник концертном.