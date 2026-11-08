Роскачество назвало признаки нехватки йода в организме

Постоянная усталость, набор веса и ощущение холода могут указывать на нехватку йода, сообщили RT в Роскачестве.

По словам экспертов, больше всего рискуют беременные и кормящие женщины, а также новорожденные. В организации пояснили, что если в рационе будущей матери недостаточно йода, плод не может вырабатывать нужное количество тироксина и развитие замедляется. Особенно опасен дефицит на 14–18-й неделях беременности, когда формируются нейроны коры головного мозга.

Если йода долго не хватает, может развиться гипотиреоз – заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов. Многие не догадываются о проблеме, потому что внешних признаков, например зоба, может и не быть.

Заподозрить гипотиреоз, по словам специалистов, можно по таким симптомам, как постоянная усталость, мышечная слабость, неожиданный набор веса, проблемы с памятью, сухость кожи, выпадение волос и ощущение холода.

Взрослым нужно 150 мкг йода в сутки, беременным – 220 мкг, кормящим – 290 мкг. Больше всего йода в морских водорослях, креветках, мидиях, морской рыбе, клюкве, яйцах и шпинате. При жарке рыбы теряется до 67% йода, поэтому йодированную соль лучше добавлять в блюда перед подачей, отметили в Роскачестве.

При этом избыток йода тоже опасен: он может блокировать выработку гормонов. Эксперты подчеркнули, что не стоит принимать биодобавки с йодом, не посоветовавшись с эндокринологом, – сначала нужно проверить щитовидную железу и уровень ее гормонов.