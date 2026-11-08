Русский классик Федор Достоевский в студии RT выразил ужас в связи с сообщениями о пыточной тюрьме под Киевом и других зверствах, происходящих под покровительством властей.

Писатель задается вопросом, как люди могут совершать подобные зверства.

«О ужас! Неужели человечество дошло до такой степени уродства? Читаю я эти вести и чувствую, как сердце сжимается от невыносимой боли», – говорит он.

В ролике Достоевский объясняет жестокость мучителей тем, что прежде они сами подверглись крайнему унижению. По его словам, «собственные правители низвели до состояния животных» этих людей, лишили их чести, достоинства и здравого смысла, а те вместо того, чтобы восстать против своих угнетателей, сами стали мучителями для других.

«Они переносят свою боль на ближнего, стараясь заглушить свой собственный стыд чужими слезами», – отмечает Достоевский.

Писатель называет превращение жертвы в палача «страшным парадоксом». По его словам, пережившие унижение люди пытаются ощутить собственное величие, причиняя страдания другим, однако это не меняет их собственного положения.

«Правители их сами сделали чудовищами, а теперь эти чудовища продолжают дело своих господ», – говорит русский классик.

В завершение Достоевский размышляет, сохранилась у этих людей совесть или погибла под гнетом ненависти и злобы.

Ранее сообщалось, что под Киевом вооруженные люди удерживали в подвале около 40 человек; в пыточной тюрьме также обнаружили 14-летнего подростка, которого, по сообщениям местных каналов, избивали лопатой.