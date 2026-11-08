Скончался актер театра на Булаке Азиз Ахмедов

Фото: vk.ru/teatrnabulake

На 35-м году жизни скончался актер Молодежного театра на Булаке Азиз Ахмедов. Об этом сообщает пресс-служба театра на его страницах в социальных сетях.

В октябре театр объявлял сбор средств на помощь артисту, который к тому моменту уже больше года боролся с онкологическим заболеванием. В последнее время Ахмедов проходил лечение в одной из клиник Нью-Дели.

Сегодня вечером должен был состояться благотворительный показ спектакля «Примадонны», собранные средства планировалось направить на помощь в лечении актера. Показ отменен.

В пресс-службе уточнили, что зрители могут вернуть приобретенные средства. Оставшиеся средства передадут семье Азиза Ахмедова.

«Слова не подбираются, внутри только боль и пустота. Мы потеряли артиста, друга и человека, которого любили всем театром. <...> Азиз, спасибо за каждый выход на сцену, за каждую улыбку из зала. Мы тебя не забудем», – подчеркнули в Театре на Булаке.

Азиз Ахмедов работал в команде Молодежного театра на Булаке с 2010 года. В 2014-м окончил Казанское театральное училище (отделение «Артист эстрады») и поступил в Казанский государственный университет культуры и искусств (ныне Казанский государственный институт культуры».

Был задействован в спектаклях «Ханума», «Отель Вегас», «Мы не одни, дорогая!», «Примадонны», «Удивительный случай», «Жил был пионер Лаптев», «Необычная семейная история», «Боинг-Боинг», «Golden Boys», а также в шоу «Чудим».