news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 ноября 2026 08:58

«Нефтехимик» примет «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Читайте нас в
«Нефтехимик» примет «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» 8 ноября проведет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Обе команды занимают вторые места в своих конференциях. «Локомотив» располагается на второй строчке Западной конференции, набрав 33 очка в 23 матчах. В активе ярославцев 14 побед в основное время и еще две – в овертайме.

«Нефтехимик» также идет вторым в Восточной конференции. Нижнекамская команда заработала 29 очков в 24 играх, одержав 12 побед в основное время и одну – в овертайме.

#ХК Нефтехимик #хк локомотив
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

7 ноября 2026
Жителя Казани оштрафовали за самовольное обустройство сауны в квартире

Жителя Казани оштрафовали за самовольное обустройство сауны в квартире

7 ноября 2026
Новости партнеров