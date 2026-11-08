«Нефтехимик» примет «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» 8 ноября проведет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Обе команды занимают вторые места в своих конференциях. «Локомотив» располагается на второй строчке Западной конференции, набрав 33 очка в 23 матчах. В активе ярославцев 14 побед в основное время и еще две – в овертайме.

«Нефтехимик» также идет вторым в Восточной конференции. Нижнекамская команда заработала 29 очков в 24 играх, одержав 12 побед в основное время и одну – в овертайме.