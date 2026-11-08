Послематчевое рукопожатие игроков «Локо» и «Нефтехимика» переросло в драку

Илья Пастухов

Фото: hcnh.ru

Послематчевое рукопожатие после проигранной нижнекамским «Нефтехимиком» встречи на своем льду с ярославским «Локомотивом» переросло в драку. Видео этого момента опубликовала пресс-служба КХЛ.

Друг с другом подрались защитники «волков» Илья Пастухов и «железнодорожников» Даниил Мисюль. Инцидент начался с перепалки, но затем игрок «Локо» ударил оппонента кулаком в лицо. После этого и началась собственно драка. Оба игрока получили пятиминутные штрафы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Нефтехимик» у себя дома разгромно проиграл «Локомотиву» со счетом 1:5.