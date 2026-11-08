Тутта Ларсен объяснила, почему зумеры конфликтуют с родителями

Конфликты между зумерами и их родителями возникают из-за разного отношения к трудностям и нагрузкам. Старшее поколение привыкло много работать и преодолевать препятствия, тогда как молодежь чаще стремится избегать дискомфорта. Такое мнение высказала теле– и радиоведущая, лектор Российского общества «Знание» Тутта Ларсен на форуме «Родители. Перезагрузка» в Кирове, сообщает ТАСС.

«Мы достигаторы, мы – родители – поколение “пашущих людей”. Почему нас так раздражают наши зумеры? Потому что у них как раз в другую сторону крайность, они говорят: “У меня лапки”. Но истина где-то рядом, в серединке, и нам точно надо периодически отставать от детей и просто идти гулять, или уезжать на дачу, чтобы у детей было некое пространство для творческого маневра», – сказала Ларсен.

По словам ведущей, привычные для старшего поколения методы воспитания не работают с современными детьми. Она отметила, что давление и попытки манипулировать авторитетом приводили к конфликтам с ее старшим сыном.

«Что работает? Ласка работает. Работает, когда объясняешь, почему ты это требуешь. А еще работает правило: если ты что-то запретил, надо что-то взамен предложить», – поделилась Ларсен.

Она также призвала родителей больше доверять детям и не создавать дополнительного стресса вокруг выбора профессии и сдачи ЕГЭ. По мнению спикера, при профориентации важно учитывать личные качества и интересы подростка, а не только его оценки и результаты экзаменов.

«Профориентация – она же не про выбор работы, она про выбор призвания», – подчеркнула ведущая.

Ларсен добавила, что подростковый возраст сам по себе сопровождается серьезными психологическими нагрузками, поэтому родителям стоит проявлять больше терпения и понимания.