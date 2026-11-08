Поезд Деда Мороза сегодня отправится в новогодний тур по России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Поезд Деда Мороза 8 ноября отправится из Великого Устюга в шестое новогоднее путешествие по России. За 63 дня праздничный состав преодолеет около 24 тыс. км и посетит 65 городов. Об этом сообщается на сайте РЖД.

В Казань поезд прибудет 14 декабря. Среди других остановок маршрута – Новосибирск (27 ноября), Екатеринбург (4 декабря), Нижний Новгород (26 декабря), Москва (2 и 3 января 2027 года) и Санкт-Петербург (6 и 7 января). Завершится путешествие 9 января в Великом Устюге.

На вокзалах городов, где сделает остановку поезд, для посетителей подготовят детские анимационные программы с участием артистов. В крупных городах также можно будет посетить передвижную резиденцию Деда Мороза или кукольный театр.

В составе праздничного поезда предусмотрены салон-приемная для встреч с Дедом Морозом, сказочная деревня, вагон Снежной королевы с играми и квестами, кукольный театр, сувенирная лавка, ресторан и буфет.

Впервые поезд Деда Мороза отправился в путешествие 5 декабря 2021 года. За пять лет он посетил 372 города, преодолел более 128 тыс. км и провел в пути 298 дней.