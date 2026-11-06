Первые инженерные новинки Казани: когда в городе появились лифты и водопровод

Историю архитектуры обычно рассказывают через стили и имена архитекторов. Однако не меньшую роль в развитии городов играли инженерные решения. Электричество меняло повседневную жизнь, водопровод и канализация создавали, как сказали бы сейчас, новые стандарты комфорта, лифты открывали возможности для многоэтажного строительства, а новые материалы меняли саму архитектуру.

Конец XIX – начало XX века стали для Казани временем модернизации. Хотя город уступал Москве и Санкт-Петербургу по масштабам промышленности и скорости внедрения технических новинок, он быстро перенимал современные идеи и приспосабливал их к своим условиям. Здесь появлялись здания не только выразительной архитектуры, но и рассчитанные на новые требования городской жизни.

«Во второй половине XIX века изменилось само представление о здании. Оно должно было быть не только красивым и прочным, но и обеспечивать освещение, отопление, вентиляцию, водоснабжение и санитарные условия. Архитектор становился не только автором художественного образа, но и создателем сложной инженерной системы», – поясняет Юлия Глазырина.

Генрих Руш Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Одним из архитекторов, чье имя тесно связано с техническим развитием Казани, был Генрих Руш. Новые общественные и торговые здания стали первыми площадками для внедрения дорогих инженерных технологий. Среди наиболее ярких примеров – Александровский пассаж и дом Кекина. Сегодня они известны прежде всего как памятники архитектуры, но для современников были символами технического прогресса.

«Особенность Казани заключалась в сочетании традиционной городской среды и новых технологий. Рядом со старой застройкой появлялись здания с передовыми инженерными системами, отражавшие постепенное вхождение города в индустриальную эпоху», – отмечает Глазырина.

При этом не все сведения об инженерном оснащении таких зданий сохранились в архивных документах. Поэтому, по словам собеседника «Татар-информа», говоря о первых технологиях, важно учитывать, что некоторые даты и подробности их появления остаются предметом изучения.

Первое электричество Казани: от университетского опыта до городской электростанции

История электричества в Казани началась значительно раньше, чем появилась городская электростанция. 30 марта 1853 года профессор физики Казанского университета Александр Савельев провел один из первых в Российской империи и Европе публичных опытов электрического освещения. На крыше физического кабинета университета установили дуговую лампу, питавшуюся от гальванической батареи.

С девяти вечера до часа ночи лампа освещала университетский двор и соседние здания. По воспоминаниям современников, яркий свет был хорошо виден из разных частей города. Этот эксперимент стал важным событием в истории отечественной электротехники.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Однако от научного опыта до практического применения прошло более 30 лет. В конце XIX века электричество сначала появилось на промышленных предприятиях. В 1887 году собственная электростанция заработала на Казанском пороховом заводе, затем генераторы установили на фабриках Алафузовых и Крестовниковых.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Началом же общегородской электрификации считается 1895 год, когда бельгийское акционерное общество «Газ и электричество города Казани» построило первую электростанцию общего пользования. Возвели по проекту Руша там, где сейчас находится здание Государственного Совета Татарстана, а в 1970-е годы снесли.

Электростанция располагалась недалеко от газового завода. Ее оборудовали двумя газомоторными двигателями мощностью по 60 лошадиных сил, вырабатывавшими постоянный ток напряжением 175 вольт. Именно эта станция впервые обеспечила централизованное электроснабжение города.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Уже к 1897 году электрический свет появился на главных улицах Казани – Большой Проломной, Воскресенской, Московской, Покровской и Грузинской. Электричество получили почтамт, телеграф, городской театр, здания Дворянского и Офицерского собраний, гостиница Щетинкина, учебные заведения и наиболее престижные доходные дома.

К началу XX века электростанция обеспечивала работу более ста уличных фонарей, а с 1899 года начала снабжать электроэнергией казанский электрический трамвай – один из первых в Российской империи.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Первые здания с электричеством: Александровский пассаж и дом Кекина

Появление электрического освещения изменило не только городской быт, но и архитектуру. Если раньше планировка зданий зависела от естественного света, керосиновых ламп и газовых рожков, то теперь архитекторы могли проектировать просторные внутренние помещения, длинные галереи и торговые залы, удобные в любое время суток.

Одним из символов технического прогресса стал Александровский пассаж. Построенный в 1883–1886 годах по проекту академиков архитектуры Владимира Суслова и Николая Поздеева, он был завершен под руководством Генриха Руша. Для своего времени это было одно из самых современных зданий России.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Под стеклянной крышей располагались магазины, ресторан, гостиница и общественные помещения. Здесь действовали лифты, воздушное отопление и собственная электростанция, обеспечивавшая освещение еще до появления городской сети. Современники называли электричество «светом без свеч», и многие казанцы специально приходили в пассаж, чтобы увидеть необычное освещение.

Имя Руша связано и с другим известным зданием – домом купца Леонтия Кекина, построенным в 1903–1905 годах. Это была последняя крупная работа архитектора и один из наиболее ярких образцов доходного дома начала XX века.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Дом проектировался уже в условиях, когда электричество, водопровод, канализация и центральное отопление становились важными составляющими комфортного городского жилья. Архитектура постепенно переставала быть только искусством создания красивых фасадов. Современное здание превращалось в сложную инженерную систему, где все коммуникации должны были работать согласованно.

Электрификация изменила работу архитекторов. Теперь нужно было предусматривать размещение электропроводки, машинных помещений, распределительных щитов, обеспечивать пожарную безопасность и согласовывать электрические сети с отоплением, вентиляцией и водоснабжением.





Первые лифты Казани: как город начал осваивать высоту

Лифт стал одним из важнейших изобретений XIX века. В 1853 году американский инженер Элиша Отис представил систему безопасности, предотвращавшую падение кабины при обрыве троса. Это изобретение сделало лифт надежнее и открыло путь к строительству многоэтажных общественных зданий. Уже к 1870–80-м годам пассажирские лифты стали появляться в крупнейших городах Европы и Российской империи.

В Казани первые подъемные механизмы связаны с Александровским пассажем. По словам Юлии Глазыриной, уже при строительстве здания в 1880-х годах здесь установили несколько лифтов. Один использовался для подъема товаров из подвалов и складов в торговые помещения, другой предназначался для посетителей. Для большинства казанцев это, конечно же, было первое знакомство с новой техникой.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Первые лифты сильно отличались от современных. Они работали на гидравлическом или паровом приводе, движение кабины обеспечивали канатная система и противовесы, а за безопасность отвечали специальные ограничители скорости. Развитие этих устройств позволило лифтам получить широкое распространение.

Следующий этап наступил в 1905 году, когда в доме Кекина установили электрический подъемник. В отличие от прежних систем, он приводился в действие электродвигателем постоянного тока, работал быстрее, занимал меньше места и был удобнее в эксплуатации.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Показательно, что оба примера связаны с Генрихом Рушем. В зданиях, к созданию которых он был причастен, активно применялись передовые инженерные решения своего времени. Лифт здесь был уже не просто технической новинкой, а частью архитектуры, где удобство становилось столь же важным, как внешний облик.

Появление лифтов изменило и подход к проектированию. Архитекторам пришлось предусматривать лифтовые шахты, машинные помещения, усиленные перекрытия и соблюдать новые требования к безопасности. Верхние этажи перестали быть второстепенными, а высота здания постепенно превращалась из недостатка в преимущество.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Первая канализация Казани: как решали проблему городских стоков

Если электричество изменило город снаружи, то канализация – изнутри. Появление внутреннего водоотведения позволило строить крупные общественные здания, гостиницы, доходные дома и создавать новый уровень городского комфорта. Современная городская канализация начала формироваться во второй половине XIX века. Сначала локальные системы появлялись в отдельных зданиях, а затем стали развиваться городские сети.

До конца XIX века в Казани основным способом удаления нечистот оставались выгребные ямы и их регулярная очистка. Сточные воды нередко сбрасывали в овраги, реки и городские водоемы. Это приводило к неприятным запахам и ухудшению санитарного состояния города. Рост населения, развитие торговли и строительство крупных общественных зданий требовали новых решений.

Одним из тех, кто занимался этой проблемой, был Генрих Руш. В должности главного инженера Казанской городской управы он участвовал в решении одной из самых острых коммунальных задач – отвода сточных вод из жилых домов. В то время нечистоты нередко попадали в городские водоемы, в том числе через так называемую Черноозерскую трубу, что вызывало постоянные жалобы жителей.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Для решения проблемы Руш разработал закрытый сифон – устройство, препятствовавшее выходу канализационных газов и позволявшее отводить сточные воды без открытого сброса. По распоряжению городской управы установка таких сифонов стала обязательной для домовладельцев Казани. Сегодня об этой разработке архитектора вспоминают значительно реже, чем о его зданиях, хотя она сыграла важную роль в улучшении санитарного состояния города.

Однако именно проблемы с водоотведением, по одной из версий, сыграли роль в разрушении Александровского пассажа. Как рассказала Глазырина, неправильная работа канализации могла ухудшить состояние фундамента и стать одной из причин частичного обрушения здания в 1977 году. По ее словам, еще при жизни Руш предупреждал, что крыло пассажа, обращенное к Черному озеру, может обрушиться из-за нарушений правил эксплуатации.

Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

К концу XIX века канализация изменила и планировку зданий. Появились вертикальные стояки, скрытые каналы для отвода стоков, ревизионные люки, вентиляционные трубы и гидравлические затворы, не позволявшие запахам проникать в помещения. Для внутренних сетей использовали чугунные и керамические трубы, а самотечная система требовала точного расчета уклонов и глубины прокладки.

При этом история городской канализации Казани изучена значительно хуже, чем история электричества. По словам Юлии Глазыриной, пока невозможно с уверенностью назвать первое здание, подключенное к канализации, или точную дату появления первых городских сетей. Однако к концу XIX – началу XX века санитарные системы уже становились важной частью крупных общественных и доходных зданий.

Первый водопровод Казани: как вода стала частью городской архитектуры

Первые городские водопроводы появились еще в древности, однако современные системы централизованного водоснабжения начали активно развиваться в XIX веке. В Российской империи водопроводные сети постепенно строили в крупных городах, где рост населения требовал новых способов подачи воды.

До второй половины XIX века жители Казани пользовались водой из Волги, Казанки, Булака, озер и многочисленных колодцев. Воду доставляли водовозы, а в крупных усадьбах устраивали собственные колодцы. Такая система уже не могла обеспечить быстро растущий город.

Памятник водовозу в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый городской водопровод Казани ввели в эксплуатацию в 1874 году. Источником воды стала Волга. После механической очистки вода поступала на насосную станцию, а затем по чугунным трубам распределялась по центральной части города. Это был один из крупнейших инженерных проектов своего времени.

Появление водопровода изменило и архитектуру. Теперь здания можно было оборудовать внутренним водоснабжением, размещать кухни, прачечные, ванные комнаты и санитарные помещения непосредственно внутри дома. Архитекторам приходилось заранее проектировать вводы воды, стояки, разводку труб и помещения для инженерного оборудования.

Технически городской водопровод представлял собой сложную систему. Вода подавалась по чугунным магистральным трубам, затем через вводы поступала в здания и распределялась по вертикальным стоякам. Для регулирования подачи использовалась запорная арматура, а сеть обслуживали подземные колодцы и пожарные гидранты. Работа системы требовала постоянного контроля за давлением и качеством воды.

По словам Глазыриной, сегодня невозможно с уверенностью назвать первое здание Казани с внутренним водопроводом – такие сведения пока не подтверждены архивными документами. Однако уже к началу XX века централизованное водоснабжение стало одним из главных признаков современной городской архитектуры.

Первый телефон Казани: сколько стоила связь и кто мог себе ее позволить

Телефон стал одной из самых необычных инженерных новинок конца XIX века. После появления первого практического телефонного аппарата Александра Белла в 1876 году технология начала быстро распространяться по миру. В Российской империи первые городские телефонные сети появились в 1880-е годы, а телефон постепенно превращался в важный инструмент управления и торговли.

Одна из первых телефонных линий предназначалась для военных нужд и соединила Юнкерское училище в Казанском кремле со зданием Офицерского собрания Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

В Казани одна из первых телефонных линий появилась в 1881 году. Она предназначалась для военных нужд и соединила Юнкерское училище в Казанском кремле со зданием Офицерского собрания на Воскресенской улице (ныне Кремлевская, 6). Осенью 1882 года в городе появились и другие телефонные аппараты. Первые линии были простыми и использовались главным образом для связи между учреждениями. Тогда применяли аппараты ранних моделей, в том числе производства «Сименс и Гальске», а линии нередко строили по телеграфной схеме – с одним проводом и замыканием цепи через землю.

Первая телефонная станция разместилась в здании губернской почтовой конторы Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Полноценная городская телефонная сеть появилась позднее. 27 ноября 1888 года в Казани открылась первая телефонная станция. Она разместилась в здании губернской почтовой конторы на углу Покровской улицы и Театральной площади – сейчас это улица Карла Маркса, 31. К станции подключили около 70 абонентов. Местные газеты даже опубликовали их список, в котором оказались известные в городе люди. По словам Юлии Глазыриной, в том же году в Казани появились и первые в России пригородные телефонные линии, связавшие город с ближайшими населенными пунктами.

Первые телефонные разговоры сильно отличались от современных. В раструб микрофона приходилось говорить громко, а качество связи оставалось низким. В трубке слышались треск и посторонние шумы, голос часто искажался. Если рядом проходил транспорт, связь могла превращаться в сплошной шум. Все соединения выполнялись вручную: абонент называл нужный номер, а телефонист соединял линии с помощью коммутационной панели.

Все соединения выполнялись вручную: абонент называл нужный номер, а телефонист соединял линии Фото: Федеральный портал «История России»

Подключение к телефонной сети оставалось дорогим удовольствием. Абонентская плата могла достигать 250 рублей в год – суммы, сопоставимой с годовым жалованьем чиновника. Сам аппарат стоил около 150 рублей, примерно как пара хороших лошадей. Поэтому первыми пользователями стали государственные учреждения, городская управа, банки, железная дорога, торговые фирмы, промышленные предприятия, гостиницы и состоятельные владельцы домов.

Среди первых частных пользователей были купцы, которые быстро оценили пользу оперативной связи для бизнеса. Купец Бочаров провел линию, соединившую его дом с торговыми конторами, а купец Соломин связал телефоном квартиру с паточным заводом. Число абонентов постепенно росло: если в 1888 году в Казани было около 70 подключений, то к 1916 году их количество достигло примерно двух тысяч.

Первые телефонные разговоры сильно отличались от современных Фото: предоставлено экспертами проекта «Казань глазами инженера»

Работа телефонных сетей требовала отдельной инженерной инфраструктуры. Связь обеспечивали воздушные линии – медные провода на деревянных опорах с фарфоровыми изоляторами. Внутри зданий появлялись телефонные аппараты, линии связи и технические вводы. Архитекторам приходилось учитывать их при проектировании наряду с электричеством, водопроводом и канализацией.

Появление телефона ускорило работу торговли, банков, предприятий и государственных учреждений. Информация, которую раньше передавали письмами или курьерами, теперь могла поступать практически мгновенно. К началу XX века телефонная связь стала привычной частью деловой жизни Казани.