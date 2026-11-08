Юрист Адамс: за поврежденный непогодой автомобиль можно получить возмещение

Ущерб автомобилю от непогоды можно возместить за счет каско, организации или собственника, которые обязаны содержать территорию и допустили нарушение, рассказал в беседе с RT юрист Давид Адамс.

По его словам, при подъеме воды, оборванных проводах, угрозе падения ветвей или льда нужно звонить по номеру 112, а для регистрации повреждения имущества – сообщить о происшествии в полицию по номеру 102.

Адамс уточнил, что падение дерева на движущийся автомобиль оформляет Госавтоинспекция, а повреждение припаркованной машины регистрирует полиция. Владельцу каско стоит сразу уведомить страховщика и сохранить номер обращения.

До уборки дерева, снега или льда юрист посоветовал снять общий вид места, автомобиль с государственным номером, повреждения, адресную табличку и предмет, причинивший ущерб, а при подтоплении – зафиксировать уровень воды, водоприемники и положение машины. Также он рекомендовал записать контакты очевидцев, запросить записи камер и получить номер регистрации сообщения в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП); фактическую погоду подтвердит справка территориального учреждения Росгидромета.

Размер ущерба устанавливают осмотр, диагностика и оценка восстановительного ремонта. Для требования к собственнику или обслуживающей организации сумму можно подтвердить независимой оценкой.

По словам Адамса, расходы может возместить управляющая организация, если снег или сосулька сошли с общей крыши дома либо дерево росло на обслуживаемом ею придомовом участке, а нарушение обязанностей по содержанию объекта стало причиной повреждения. Собственник частного участка или здания может отвечать за ущерб при такой же причинной связи.

При подтоплении исследуют работу ливневой канализации, насосов, дренажа паркинга и дорожного водоотведения. Подтвержденная неисправность водоотведения, возникшая из-за ненадлежащего содержания и приведшая к затоплению, позволяет предъявить требование обслуживающей организации. При граде основанием для страхового возмещения служит каско с включенным природным риском, при паводке каско действует согласно перечню рисков.

Возмещение может включать ремонт, эвакуацию, диагностику, оценку и утрату товарной стоимости, а при полной гибели машины страховое возмещение рассчитывают по условиям каско. При передаче страховщику прав на годные остатки владелец вправе получить полную страховую сумму; при получении компенсации от причинителя вреда сумму определяют по стоимости автомобиля до повреждения за вычетом стоимости годных остатков, остающихся у владельца, заключил юрист.