Гришин о поражении от «Локо»: Команда не в форме, эмоций не хватило

Игорь Гришин

Фото: ak-bars.ru

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал тяжелое поражение команды от ярославского «Локомотива» (1:5). Он связал проигрыш с плохой формой, в которой находятся игроки, а также с недостатком эмоций у своих подопечных, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист признал, что последние матчи «Нефтехимик» играл «достаточно натужно» и «до сих пор <...> не может прийти в нормальное функциональное состояние». «Я уже сказал, что команда не в форме. Не свежие у нас игроки. Не один раз говорил, что у нас команда играет хорошо, когда у нее функциональное состояние хорошее», – повторил он позднее.

По словам Гришина, у «Нефтехимика» нет достаточного количества мастеров, его хоккеисты играют «за счет функциональной подготовки, хорошего движения». «Когда всё это пропадает, нам становится тяжело. Решить определенные голевые моменты, когда они появлялись, а они были, у нас не хватает мастерства», – акцентировал он.

«Такого мастерства, как у Шалунова или Каюмова (речь идет об отличившихся сегодня игроках „Локомотива“ Максиме Шалунове и Артуре Каюмове – прим. Т-и). Его у нас недостаточно. Поэтому играем за счет хорошего движения, за счет каких-то таких вещей», – подчеркнул главный тренер нижнекамского клуба.

Гришин также заметил, отвечая на соответствующий вопрос, что перед возвращением в строй Дамира Жафярова после небольшого повреждения тренерский штаб думал, что его состояние лучше, чем оказалось на самом деле.

Замену вратаря на экстраполевого игрока в финале игры специалист объяснил как надеждой, которая «умирает последней», так и стремлением «мостик проложить к следующему матчу» (как и предположил журналист). «Были близки к тому, чтобы сделать счет 2:4», – уточнил он.

«<...> именно эмоций не хватало. Пытались перед игрой завести ребят, давайте. Одних слов мало, нужны эмоции. Нам нужно разобраться, постараться привести ребят в нормальное функциональное состояние. Будем думать, анализировать», – резюмировал Игорь Гришин.

После сегодняшней встречи «Локомотив» стал лидером Западной конференции, набрав 35 очков в 24 матчах. На счету ярославцев 17 побед, из которых две – в овертайме. «Нефтехимик» остался вторым в Восточной конференции, на его счету после 25 игр по-прежнему 29 очков. В активе нижнекамцев 13 побед, в том числе одна – в овертайме. Начавшаяся у «волков» домашняя серия продолжится 10 ноября матчем против уфимского «Салавата Юлаева».