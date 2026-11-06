Минниханов в Джакарте: «Исламский мир не отвернулся от РФ – мы это высоко ценим»

Рустам Минниханов продолжает свою рабочую поездку в страны Юго-Восточной Азии. После вчерашней череды встреч в «стране тысячи слонов» – относительно небольшом Лаосе – он прилетел в Джакарту, столицу крупнейшей страны ЮВА. Чем интересна сегодняшняя программа Раиса РТ – в материале «Татар-информа».





Крупнейшее государство ЮВА, седьмая экономика мира, член БРИКС

Завершив программу встреч и переговоров в Лаосе, Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Джакарту, столицу 280-миллионной Индонезии – крупнейшей страны Юго-Восточной Азии.

88 процентов населения Индонезии, или 246 миллионов человек, исповедуют ислам, что делает ее и самой большой мусульманской страной в мире (в Пакистане, который идет вторым, 227 миллионов мусульман). Уникально и ее географическое положение как крупнейшего в мире островного государства. Один из этих островов, Бали, известен как центр мирового курортного туризма. По номинальному ВВП Индонезия занимает 16–17-е место в мире, а по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, – седьмое.

Индонезия – активный участник международных объединений, значимость которых для России резко возросла в последние годы. Среди них Организация исламского сотрудничества, АСЕАН и, конечно, БРИКС. Напомним, что о намерении присоединиться к БРИКС Джакарта заявила по итогам Казанского саммита этого международного объединения.

Во время своей поездки в Индонезию в мае 2013 года Раис (тогда – Президент) РТ говорил, что для татарстанской делегации важна прежде всего бизнес-составляющая. На этот раз к налаживанию деловых и торговых связей добавился дипломатический трек по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Напомним, Минниханов возглавляет ее с 2014 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Рукописный Коран в подарок и призыв к молитве барабанным боем

Программа дня началась с посещения мечети «Истикляль». Здесь тоже не обойтись без эпитета «крупнейший»: мечеть рассчитана на одновременное пребывание 120 тысяч человек, что делает ее самым большим мусульманским храмом Юго-Восточной Азии.

В мечети Раис вместе с главой Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбиром Кргановым и муфтием РТ Камилем Самигуллиным принял участие в открытии Российского культурно-просветительского пространства Russian Space & Library, созданного по инициативе ДСМР. Оно рассказывает об истории ислама в России и в целом призвано дать представление о культурном, историческом и духовном наследии нашей страны.

Как отметил Минниханов во время церемонии открытия, новое пространство не просто укрепит культурные связи между Россией и Индонезией, но и поможет странам лучше узнать друг друга.

«Связи между Россией и Индонезией активно развиваются благодаря близким отношениям между лидерами наших стран. Мы, в свою очередь, стараемся внести свой вклад в развитие, укрепление и расширение этого взаимодействия», – добавил он.

В память о визите Раис РТ подарил «Истиклялю» казанский рукописный Коран, выполненный богословами ДУМ РТ. Поработал Минниханов и «муэдзином». По многовековой индонезийской традиции на молитву верующих здесь созывают боем в большой барабан бедуг. Раис по приглашению принимающей стороны также сделал несколько ударов специальным молотком по буйволиной коже барабана.

Позже во время пресс-подхода он выразил свое восхищение мечетью «Истикляль». «Я был во многих мечетях, но такую большую и красивую увидел впервые», – сказал он.

Товарооборот «довольно скромный», но «с хорошим потенциалом»

Затем Рустам Минниханов встретился с министром-координатором по экономическим вопросам Индонезии, сопредседателем Российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Аирланггой Хартарто.

«Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с вашей страной в рамках традиционно дружественных российско-индонезийских отношений. Они носят характер стратегического партнерства. <…> Россия и Индонезия занимают близкие позиции по большинству глобальных и региональных проблем», – заявил он, обращаясь к министру.

Объемы татарстано-индонезийской торговли по итогам прошлого года (более 10 миллионов долларов) Раис оценил как «довольно скромные». В то же время он отметил, что в первом полугодии 2026 года товарооборот существенно вырос – до 20,4 млн долларов.

Рустам Минниханов призвал инвестировать в экономические проекты республики: «В Татарстане создана хорошая инвестиционная и инновационная инфраструктура. Это множество площадок самого разного уровня и назначения: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промпарки и промплощадки, бизнес-инкубаторы и технополисы. Для инвесторов созданы налоговые, таможенные и коммерческие преференции. Мы не боимся идти на эксперименты и использовать новые форматы работы», – проинформировал он, заявив о готовности поставлять в Индонезию широкий спектр татарстанской промышленной продукции.

Г-н Хартарто также отметил хороший потенциал для дальнейшего развития товарооборота. «Мы считаем, что Татарстан может стать воротами на российский рынок для товаров из Индонезии. Рассматриваем возможность по расширению сотрудничества, и, как вы правильно заметили, большое количество направлений у нас для этого есть. В частности, нам интересно судостроение – в Индонезии запланирована большая президентская программа по обновлению рыболовных судов, а также вертолеты, поскольку для нас важна связность наших островов», – сказал он.

Подводя итоги встречи, Минниханов и Хартарто договорились наладить прямые контакты большой группы деловых кругов Индонезии с российскими партнерами.

На пресс-подходе Раис Татарстана рассказал, что на этой встрече обсуждались в том числе вопросы логистики – «потому что востребованность друг в друге огромная», расчетов, прямого авиасообщения, развития туризма и высшего образования и др.

«Есть некое давление на нашу страну со стороны Европы и США – и есть исламский мир, который сохранил все отношения с Россией, не отвернулся от нашей страны, открыт для нее. И мы это высоко ценим. Решение нашего Президента о создании Группы стратегического видения дает свои позитивные результаты», – сказал Минниханов журналистам.

Взаимное инвестирование, совместные производства в халяль-индустрии и сотрудничество в IT

Позднее Раис Татарстана принял участие в круглом столе «Индонезия – Татарстан», на который были приглашены деловые круги принимающей стороны. Открывая встречу, Рустам Минниханов подчеркнул, что в составе татарстанской делегации находятся представители бизнеса, заинтересованные в работе с Индонезией, и остановился на приоритетных направлениях взаимодействия двух стран.

«В первую очередь это привлечение индонезийских инвестиций в экономические проекты нашей республики. В Татарстане для этого создана хорошая инфраструктура», – напомнил Минниханов.

Раис сообщил также, что Татарстан, как крупный производитель агропромышленной продукции, заинтересован в создании совместных производств халяль-индустрии, расширении экспортных поставок халяль-продукции, а также в развитии инфраструктуры и логистики для ее продвижения на рынках Юго-Восточной Азии. Кроме того, по его словам, IT-компании Татарстана обладают большим потенциалом для работы в Индонезии «в сфере цифровых инновационных решений».

«Рассчитываю, что сегодняшний круглый стол станет началом системной работы. Приглашаю вас к сотрудничеству с нашей республикой», – заключил Рустам Минниханов.

Кроме того, сегодня он встретился с председателем Совета представителей регионов Индонезии Султаном Наджамудином.

«Россия и Индонезия – стратегические партнеры, которые смотрят в одном направлении. Присоединение вашей страны к БРИКС – яркое тому подтверждение. Парламентская дипломатия вносит весомый вклад в этот процесс. Ваше непосредственное участие в укреплении наших отношений, контакты с Советом Федерации формируют прочную основу политического взаимодействия, которая надежно объединяет наши государства», – отметил Раис на этой встрече, подчеркнув, что большую роль в расширении сотрудничества между Россией и Индонезией могут сыграть регионы.

Фотографии: пресс-служба Раиса РТ