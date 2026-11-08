Большунов победил в спринте свободным стилем на турнире «Югория. Первый снег»

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, занял первое место в спринте свободным стилем на состязаниях «Югория. Первый снег», проходящих в Ханты-Мансийске.

Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 14,25 секунды. Вторым стал выступающий с этого сезона за Республику Беларусь Денис Филимонов, отставший от победителя на 0,40 секунды. Третьим же оказался Илья Трегубов из Ханты-Мансийского АО, отставание которого от победителя составило 1,73 секунды.

При этом в ходе квалификации первым финишировал Владислав Тукачев, также из ХМАО, с результатом 3 минуты 13,92 секунды. На 1,22 секунды отстал от него Филимонов. Большунов же пришел лишь третьим с отставанием 2,09 секунды.

Открытый чемпионат и первенство автономного округа по лыжным гонкам «Югория. Первый снег» проходят в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске с 6 по 12 ноября. Турнир существует с 2021 года, с 2022-го в его программу был включен спринт, а с 2025-го он проводится в свободном стиле, а не в классическом.

Завтра, 10 ноября, соревнующимся мужчинам и женщинам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров классическим стилем. Во вторник, 11 ноября, состоится забег на ту же дистанцию, но уже свободным стилем. В рамках этих стартов будет организован отбор на первые два этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2026–2027 годов, которые пройдут в Руке (Финляндия) и Тронхейме (Норвегия).