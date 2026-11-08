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Происшествия 8 ноября 2026 09:09

Минувшей ночью над Россией перехвачены 142 вражеских беспилотника

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142 вражеских БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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