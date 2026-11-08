Студенты Татарстана смогут получить гранты по 1 млн рублей на стартапы

Студенты Татарстана смогут претендовать на гранты в размере 1 млн рублей на реализацию собственных технологических проектов в рамках конкурса «Студенческий стартап». В 2027 году победителями отбора станут более 2,2 тыс. студентов со всей России. О начале нового этапа конкурса объявило Минобрнауки РФ.

К участию приглашаются студенты российских и зарубежных вузов, аспиранты и ординаторы. Подать заявки также смогут выпускники университетских акселерационных программ и тренингов весеннего набора.

Проекты будут отбирать по семи направлениям: цифровые технологии, медицина и здоровьесбережение, химические технологии и новые материалы, приборостроение и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Оператором конкурса выступает Фонд содействия инновациям. Он проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Татарстан активно участвует в конкурсе. За семь этапов отбора от республики поступило более 7,9 тыс. заявок – около 19% от общего числа по стране. Из почти 9,8 тыс. победителей конкурса порядка 1,4 тыс. представляли Татарстан.

Министерство экономики РТ оказывает участникам организационную и консультационную поддержку: проводит вебинары по подготовке заявок, помогает с разработкой бизнес-планов и финансированием участия в выставках.

Прием заявок на конкурс продлится до 10:00 1 декабря 2026 года по московскому времени. Подробная информация размещена на странице конкурса и в Положении о конкурсе.