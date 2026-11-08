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Общество 8 ноября 2026 13:51

Ученые сообщили о рекордном числе вспышек на Солнце

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За субботу на Солнце зарегистрировали 29 вспышек. Это повторение рекорда как минимум с 2000 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным мирового каталога NOAA, такое же количество вспышек наблюдали 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года.

Все 29 вспышек на этот раз произошли в одной группе солнечных пятен под номером 4566. Сейчас она находится в центре солнечного диска. Ученые назвали эту особенность рекорда уникальной: в мае 2022 года аналогичное число вспышек произвели два активных центра, а в декабре 2024-го – пять.

«Во всех трех случаях вспышки преимущественно являлись обычными и относились к категориям C и M. Впрочем, сама ситуация, когда Солнце переходит в режим массового спама вспышками, подразумевает, что времени на накопление энергии для рекордных взрывов не остается», – рассказали в лаборатории.

#солнце #астрономия
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