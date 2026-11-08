Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

Фото: fhr.ru

Международная федерация хоккея (IIHF) направила участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание, в котором сборная России заняла место команды Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Согласно новому расписанию, российская молодежная сборная расположится на 10-й позиции рейтинга турнира, поскольку не принимала участия в предыдущих розыгрышах. Норвегия, в свою очередь, перейдет в группу А первого дивизиона.

Первый матч на турнире сборная Швейцарии до 20 лет должна провести против России. Встреча запланирована на 27 декабря 2026 года.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование решением суда. Ассоциация хоккея Канады заявила, что рассмотрит этот вопрос позднее. Премьер-министр страны Марк Карни также сообщил, что Канада не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в предстоящем молодежном чемпионате мира.

Российские хоккейные сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года. В июле IIHF продлила ограничения на сезон-2026/27, сославшись на соображения безопасности. 4 ноября федерация заявила, что возвращение российских команд сопряжено с практическими и спортивными трудностями, в том числе визовыми вопросами и обеспечением безопасности.

Позднее в CAS отметили, что IIHF не представила достаточных доказательств для обоснования отстранения российских сборных.