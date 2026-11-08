Депутат Госдумы рассказал, как списать долги за ЖКХ

Россияне могут списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги с помощью процедуры банкротства. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

«Процедура банкротства – единственный законный механизм, позволяющий полностью списать долги, в том числе и коммунальные. По общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда», – сказал парламентарий.

При этом банкротство не освобождает граждан от оплаты коммунальных услуг, начисленных во время процедуры. Кроме того, суд может отказать в списании задолженности, если установит, что человек намеренно уклонялся от оплаты ЖКУ. Свищев также обратил внимание, что процедура банкротства предполагает расходы на услуги финансового управляющего.

По словам депутата, при задолженности от 50 тыс. до 500 тыс. рублей можно воспользоваться внесудебным банкротством через МФЦ. Если сумма долга превышает 500 тыс. рублей, необходимо обращаться в арбитражный суд. Такой вариант требует предварительной подготовки и консультации с юристом.

Свищев также напомнил о трехлетнем сроке исковой давности по долгам, установленном статьей 196 Гражданского кодекса РФ. Некоторые граждане рассчитывают, что по истечении этого периода задолженность за ЖКУ нельзя будет взыскать.

«Если управляющая компания или ресурсоснабжающая организация не обращались в суд за взысканием в течение этого срока, требовать оплаты за “просроченный” период они уже не могут. Однако важно помнить: если вы частично оплатили долг или подписали документ о его признании, срок исковой давности прерывается и начинает отсчитываться заново», – заключил депутат.

Он подчеркнул, что ожидание истечения срока исковой давности сопряжено с рисками: за это время продолжают начисляться пени и штрафы, а коммунальные услуги могут быть отключены. При этом важно учитывать, что сам по себе трехлетний срок не означает автоматического списания задолженности.