Роскачество: обжаривание и долгая варка снижают пользу гречки

Гречка полезна для сердца, нервной системы и контроля сахара, но монодиеты на ее основе и чрезмерное употребление крупы могут навредить, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

По словам экспертов, в отличие от пшеницы или ржи, гречка не содержит клейковины (глютена), что делает ее безопасной для людей с целиакией. По содержанию белка (12,6 г на 100 г) и сложных углеводов продукт приближается к цельнозерновым аналогам, но выгодно отличается богатым аминокислотным профилем.

В составе крупы присутствует полный спектр незаменимых аминокислот, включая триптофан и лизин, а также витамины групп A, B, C, E, PP и редкий витамин P (рутин). Регулярное употребление гречки (два-три раза в неделю) оказывает комплексное положительное воздействие: магний и триптофан участвуют в выработке серотонина и допамина, помогая нормализовать сон и снизить тревожность, нерастворимые волокна стимулируют перистальтику кишечника, а фосфолипиды поддерживают функции печени.

Низкий гликемический индекс и наличие резистентного крахмала делают гречку безопасной для большинства людей с диабетом 2-го типа. Кроме того, крупа остается популярной среди спортсменов и желающих похудеть благодаря оптимальному соотношению БЖУ, но монодиеты на ее основе могут нанести вред здоровью – рацион должен быть сбалансированным и включать животный белок и овощи.

Отдельного внимания заслуживает зеленая гречка, которая не подвергается термической обработке и сохраняет максимальное количество рутина в оболочке (в 17 раз больше, чем в ядре). Именно рутин придает зерну зеленый цвет и обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Для сохранения максимальной пользы эксперты посоветовали минимизировать термическую обработку: запаривать крупу кипятком либо варить не более 10–15 минут. Обжаривание и длительное запекание снижают питательную ценность продукта.

Людям с хроническими заболеваниями почек и склонностью к метеоризму рекомендуется ограничить употребление крупы до одного-двух раз в неделю, также возможна индивидуальная непереносимость продукта, требующая консультации врача, заключили в Роскачестве.