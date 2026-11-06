Кейн выбрал КХЛ: почему «Ак Барс» и другие клубы рискуют при подписании канадца

Эвандер Кейн все-таки выбрал Россию. 35-летний канадец с 1000+ матчей в НХЛ готовится подписать контракт с клубом КХЛ. Летом его связывали с «Ак Барсом», но переговоры завершились ничем. Теперь ситуация изменилась для всех. «ТИ-Спорт» разбирается, почему Кейн может стать главным «привозом» сезона и почему его будущий клуб должен хорошо подумать.





Фото сгенерировано ИИ

Тысяча матчей в НХЛ и забытый след в Минске: зачем Кейн едет в Россию?

Летом казалось, что история с приездом Эвандера Кейна в КХЛ закончилась, так и не начавшись. Нападающего активно сватали в «Ак Барс», но канадец тогда до последнего надеялся на вариант в НХЛ. Но время шло, и становилось все более понятно, что за океаном он уже не такой уж ликвидный актив. Накануне агент Дэн Мильштейн заявил, что у его клиента были предложения в Северной Америке, однако тот решил «перевезти свои таланты в Россию». Стороны, по словам представителя игрока, уже очень близки к подписанию контракта, а объявить о клубе рассчитывают в ближайшие дни.

Для КХЛ это действительно мощная новость. Кейн – не очередной легионер из АХЛ, которому только предстоит доказывать, что он способен играть на высоком уровне. В регулярных чемпионатах НХЛ канадец провел 1001 матч и набрал 648 очков – 339 голов и 309 передач. Его выбрали под общим четвертым номером драфта 2009 года, он выступал за «Атланту», «Виннипег», «Баффало», «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Ванкувер».

В «Эдмонтоне» Эвандер дошел до финала Кубка Стэнли 2025 года, а в одном из предыдущих плей-офф и вовсе стал лучшим снайпером турнира, забросив 13 шайб. Последний сезон в «Ванкувере» тоже не выглядел прощальным туром: 31 очко в 71 матче. Иными словами, речь идет о хоккеисте, который еще недавно играл против лучших защитников мира и не терялся на их фоне. Но мы ведь с вами помним, как с таким же восторгом расписывали послужной список того же Кевина Хейса, который в итоге заехал в Казань едва ли не в качестве туриста на пару недель. Вся статистика оказалась бессмысленной.

В биографии Кейна, однако, есть деталь, которую в России не должны забывать. Он уже приезжал в КХЛ – во время локаута сезона-2012/13 выступал за минское «Динамо». И тот опыт оказался, мягко говоря, не самым убедительным: одна шайба в 12 матчах, 47 минут штрафа и отрицательный показатель полезности. В белорусском клубе расставание с форвардом объясняли тем, что он не адаптировался к требованиям команды и не показывал прогресса. Стороны расторгли контракт по соглашению.

Да, за 14 прошедших лет Кейн успел построить большую карьеру и стать совсем другим игроком. Однако для КХЛ его возвращение – второй заход хоккеиста, который однажды здесь не прижился, и это уже наталкивает на сомнения. Вопрос на поверку: что изменилось – в самом Кейне или в обстоятельствах, которые привели его в Россию?

«Убивает раздевалку»: с Кейном в КХЛ приедет непростая репутация

Если бы дело было только в статистике, борьба за Эвандера действительно была бы ожесточенной. Но потенциальному клубу-работодателю придется оценивать не только его бросок и умение играть на пятаке. За канадцем давно тянется шлейф историй о дисциплине и непростых отношениях с партнерами в раздевалке.

Самая свежая и резонансная оценка звучала в сентябре. Тогда бывший одноклубник Кейна по «Сан-Хосе» Кертис Габриэль публично раскритиковал его отношение к работе: тот якобы регулярно опаздывал на командные собрания, пренебрегал общепринятыми правилами и мог вести себя как задира.

«Я срывался на него, потому что он меня не пугает. Он обычно может запугивать и травить людей, потому что он жесткий, умеет бить левой, и, ну, он крупный парень. Но по сути он просто типичный задира. Ты смотришь ему в глаза и говоришь: «Это отстой, ты больше не будешь такую хрень вытворять». Он просто смотрит на тебя и уходит – а что ему еще делать?

Мне просто противно, что игрок может быть талантливым и регулярно так себя вести, но при этом все равно иметь работу. Меня это просто поражает, потому что такие вещи полностью меняют атмосферу в раздевалке. Такой человек убивает всю ментальность раздевалки. С чистым нарциссизмом не совладать», – говорил Габриэль в подкасте San Jose Hockey Now.

Да, это оценка одного бывшего партнера, а не приговор всей карьере Кейна. Тем более что у подобных историй есть и другая сторона: талантливые хоккеисты нередко становятся неудобными для окружающих, но продолжают приносить результат. Вопрос лишь в том, какой ценой это достается команде.

История с Дастином Бафлином во времена «Виннипега» тоже давно стала частью репутации канадца. В 2015 году защитника настолько разозлило нарушение Кейном командного дресс-кода, что он выбросил его одежду в душ. По сообщениям СМИ, тогда одноклубники поддержали Бафлина, а сам форвард пропустил матч. Получается, подобные претензии возникали не только у Габриэля и не в одном клубе.

Есть и еще один фактор – здоровье. За карьеру Кейн перенес несколько операций из-за травм мышц живота и паховой области, а также грыж. В 35 лет это не мелочь, особенно для игрока, чья манера предполагает силовую борьбу и постоянную работу на высоких скоростях. Даже если он сохранит результативность, клубу придется грамотно распределять нагрузку и оценивать медицинские риски.

Поэтому будущий тренер Кейна получит не только мощного нападающего, но и задачку по управлению звездным хоккеистом с непростым больничным листом. Скорее даже, это будет работенка для физиотерапевтов потенциального клуба Эвандера в КХЛ.

И здесь, конечно, снова напрашивается сравнение с Хейсом, покинувшим «Ак Барс». Американец запомнился казанцам не только игровыми качествами, но и умением быть частью коллектива. Его-то при подписании как раз хвалили за то, что он умеет быть душой компании, классно «склеивать» коллектив. Кейн – другой тип легионера. Он способен решить эпизод индивидуальным мастерством, но сможет ли он стать частью командной системы, а не обособленной фигурой внутри нее?

«Ак Барс», «Сибирь» или камбэк в Минск: кому достанется звезда и кто рискнет ради нее

Летом «Ак Барс» действительно рассматривал Кейна. Казань изучала варианты его подписания и финансовые условия, но до сделки дело так и не дошло. В начале сентября генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин на вопрос о переходе канадца ответил отрицательно, но не категорически: «Думаю, что его у нас не будет». Тогда Кейн еще надеялся остаться в Северной Америке, и в Казани не собирались ждать, пока звездный форвард определится со своим будущим.

Теперь обстоятельства другие. «Ак Барс» нуждается в качественном усилении атаки после очень скудных на трансферы лета и осени, особенно учитывая неудачное подписание Хейса. Кейн мог бы дать команде то, чего ей не хватает: мощь в чужой зоне, опыт больших матчей и способность самостоятельно создавать голевые моменты. Для клуба, который рассчитывает бороться за самые высокие места, такой игрок выглядит заманчиво.

Но есть нюанс: публичное заявление Валиуллина пока никто не отменял, а новой информации о возобновлении переговоров с канадским хоккеистом не было. Более того, сегодня «Ак Барс» рискует оказаться в роли наблюдателя этой трансферной истории. По информации «Спорт-Экспресса», наиболее вероятным местом продолжения карьеры Кейна сейчас выглядит «Сибирь». Также интерес к нападающему проявлял «Трактор». Ранее среди возможных претендентов называли и другие клубы, включая минское «Динамо» и «Барыс», но подтвержденной сделки с кем-либо из них нет.

Для «Сибири» такой трансфер мог бы стать серьезной встряской, которая так необходима «снежинкам». Новосибирцы находятся вне зоны плей-офф Восточной конференции, и приезд хоккеиста с опытом финала Кубка Стэнли точно добавит внимания к команде и атакующей мощи. Интересно, что в среду «Сибирь» уверенно обыграла именно «Ак Барс» – 3:1. Не исключено, что новосибирский клуб попробует закрепить этот успех еще и громким приобретением.

Понятно, что имя Кейна автоматически не превратит команду в претендента на Кубок Гагарина. Вопросы к его физическому состоянию, адаптации и отношениям внутри коллектива никуда не исчезают. Совсем недавно «Сибирь» рассталась с Евгением Кузнецовым, к которому также были вопросы вне льда. Сейчас в Новосибирске тоже много раз подумают, прежде чем идти на риски с эпатажными хоккеистами, прославившимися не только хоккейными скиллами.

Для Казани история с Кейном может закончиться своеобразным трансферным дежавю. Летом «Ак Барс» присматривался к канадцу, но не дождался его решения. Теперь, когда форвард наконец выбрал Россию, конкуренты, судя по последним сообщениям, продвинулись дальше. И все же главный вопрос для любого потенциального работодателя остается прежним: стоит ли ради громкого имени принимать все сопутствующие риски?

Кейн способен стать украшением КХЛ. Но клуб, который подпишет с ним контракт, получит не только его опыт выступлений в НХЛ. В комплекте могут оказаться сложный характер, повышенное внимание к собственной персоне и необходимость заново выстраивать отношения внутри раздевалки. Для «Ак Барса» это мог бы быть шанс усилить атаку. Но иногда самый громкий трансфер не обязательно самый правильный.